Real Madrid, kadrosundaki Kylian Mbappe ile gerçek bir hazineye sahip. Fransız oyuncu, dünyanın en etkili hücum oyuncularından biri olarak her sezon 40 gol katkısı barajını şaşırtıcı bir kolaylık ve istikrarla aşıyor.

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İspanyol gazetesi "Marca"nın haberine göre, Mbappe'nin Real Madrid'deki istatistikleri bu büyük etkiyi açıkça yansıtıyor. Fransız oyuncu, beyaz formayla geçirdiği ilk sezonunda 44 gol atıp 4 asist yaptı ve 4 penaltı kazandırdı.

Fransız yıldız geçen sezon da parlamayı sürdürerek 42 gol attı, 3 asist yaptı ve 4 penaltı daha kazandırdı. Bu sezon ise 17 gol, 3 asist ve kazandırdığı 2 penaltı bulunuyor.

Fransız golcünün hücumdaki etkisi muazzam görünüyor ancak Real Madrid'deki bir diğer güzel haber, takımın yalnızca bir Mbappe'ye değil, "iki" Mbappe'ye sahip olması.

Arda Güler, Jude Bellingham ve Diomande üçlüsü, Kylian'ın ortaya koyduğu çarpıcı hücum gücünü yeniden üretiyor. Üçe bir denkleminde ortaya çıkan hücum verimi, Mbappe'nin tek başına yaptıklarına benziyor.

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10 numaralı forma sahibi bu sezon Real Madrid'de şimdiden 22 gol katkısı üretmişken, üç takım arkadaşı birlikte 24 gol katkısına ulaşmayı başardı.

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Bu durum teknik direktör Jose Mourinho için iyi bir haber, çünkü takımın kale önünde bu denli belirleyici bir oyuncuya kaçınılmaz bağımlılığını bir şekilde hafifletiyor.

Üçlü, Real Madrid yıldızının hücum verimini kıl payı geride bırakıyor: Güler 5 gol atıp 5 asist yaptı, Bellingham 5 gol ve 4 asist üretti, Diomande ise 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Böylece üçlü, Eflatun Beyazlıların hücumunda son derece önemli 3 silaha dönüşüyor ve takım onlar sayesinde sahada "bir başka Mbappe"nin keyfini çıkarıyor.

Barcelona'ya yaklaştıran gol gücü

Real Madrid'in sahada kullandığı iki Mbappe "versiyonu", takımın üst üste elde ettiği 8 galibiyetlik seride belirleyici bir rol oynadı.

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Beyaz takım, hücumda büyük etkiye sahip oyuncularla dolu bir ekipten beklenen düzeye uygun olarak hücum gücünü belirgin şekilde yükseltti.

Real Madrid bu muhteşem seride maç başına 3 gol ortalamasıyla 24 gol attı ve sezonun ilk 8 maçında bulduğu 20 golü geride bıraktı.

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Takımın son bir ayda ulaştığı bu gol sayısı, aynı zaman diliminde 26 gol atan Barcelona'nın hanesine yaklaşıyor.

Öte yandan Katalan ekibinin kale önündeki gol ortalaması düştü. Hansi Flick'in öğrencileri sezonun ilk 8 maçında maç başına 4,5 gol ortalamasıyla 36 gollük çarpıcı bir rakama ulaşmıştı.