"Örgüler ve farklı bir görünüm": Hakimi'den yeni saç modeline esprili yorum

Faslı Ashraf Hakimi, Paris Saint-Germain'in dün akşam Fransa Ligi'nde Olympique Lyon'u 2-0 yenmesinin ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Marquinhos'un yokluğunda takımın kaptanlığını üstlenen Faslı oyuncu, örgülü saçlarıyla yeni bir görünümle sahaya çıktı ve bu saç modeli dikkatlerden kaçmadı.

Bu değişikliğe Fransa Ligi'nin resmi hesabı esprili bir mesajla yorum yaptı: "Yeni bir saç kesimi, ama aynı muhteşem şıklık."

Faslı milli oyuncu ise mizahi bir şekilde hızla karşılık verdi: "Sıkı örgüler, tıpkı Paris'e olan bağlılığım gibi" sözlerini gülen bir emojiyle paylaştı.

Londra'daki Ballon d'Or töreninde yer almamasının ardından Hakimi, dünya sıralamasında on üçüncü sırada yer aldı; bu, geçirdiği sezon göz önüne alındığında sert görünebilecek bir sıralama, Lyon karşısındaki performansına alışılmadık bazı teknik hatalar gölge düşürmüş olsa da.