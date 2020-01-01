OPTA: Rachid Ghezzal ilk maçında umutlandırdı

Beşiktaş'ın yeni transferi, Denizlispor karşısında takımının en çok şut pası veren ismiydi.

3 haftalık aranın ardından Süper Lig maçında karşısına çıkan Beşiktaş, sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı.

Siyah-beyazlıların 'den kiraladığı Rachid Ghezzal, ilk maçında gösterdiği performansla tam not aldı.

Ghezzal, Denizlispor karşısında Beşiktaş'ın en fazla şut pası veren oyuncusu oldu. 58 kez topla buluşan asıllı oyuncu, 4 kez şut pası verirken 3 isabetli orta, 2 de başarılı çalım gerçekleştirdi.

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