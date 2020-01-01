OPTA: Rachid Ghezzal ilk maçında umutlandırdı
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3 haftalık aranın ardından Süper Lig maçında Denizlispor karşısına çıkan Beşiktaş, sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı.
Siyah-beyazlıların Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, ilk maçında gösterdiği performansla tam not aldı.
Ghezzal, Denizlispor karşısında Beşiktaş'ın en fazla şut pası veren oyuncusu oldu. 58 kez topla buluşan Cezayir asıllı oyuncu, 4 kez şut pası verirken 3 isabetli orta, 2 de başarılı çalım gerçekleştirdi.
1 - Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Rachid Ghezzal, Denizlispor karşısında en fazla şut pası veren oyuncu oldu:— OptaCan (@OptaCan) October 26, 2020
Topla buluşma: 58
Şut pası: 4
Sahipsiz top kazanma: 7
İsabetli orta: 3
Başarılı çalım: 2
Isınma. pic.twitter.com/XvFM78FvS4