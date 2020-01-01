Beşiktaş

OPTA: Rachid Ghezzal ilk maçında umutlandırdı

Yorum()
Rachid Ghezzal Besiktas 26102020
Depo Photos
Beşiktaş'ın yeni transferi, Denizlispor karşısında takımının en çok şut pası veren ismiydi.

3 haftalık aranın ardından Süper Lig maçında Denizlispor karşısına çıkan Beşiktaş, sahadan 3-2 üstünlükle ayrıldı.

Siyah-beyazlıların Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, ilk maçında gösterdiği performansla tam not aldı.

Ghezzal, Denizlispor karşısında Beşiktaş'ın en fazla şut pası veren oyuncusu oldu. 58 kez topla buluşan Cezayir asıllı oyuncu, 4 kez şut pası verirken 3 isabetli orta, 2 de başarılı çalım gerçekleştirdi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Kapat