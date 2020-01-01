OPTA maç sonu notları: Trabzonspor 1-3 Beşiktaş

Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, son sekiz Süper Lig sezonunun yedisine galibiyetle başlamış oldu.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun açılış haftasında Beşiktaş, deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Boyd, 64. dakikada penaltıdan Mensah ve 74. dakikada Lens kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü 86. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi.

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Bordo-mavili ekipte Flavio, 63. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

OPTA ise karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor karşısında aldığı son üç galibiyet deplasmanda geldi.

- Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği son yedi maçın beşini kaybetti (2G).

- Beşiktaş son sekiz Süper Lig sezonunun yedisine galibiyetle başladı (1M).

- Trabzonspor, Ağustos 2007'deki yenilgisinden bu yana ilk kez sezonun ilk haftasında oynadığı bir iç saha maçını kaybetti.

- Trabzonspor ile oynadığı son 15 Süper Lig maçında da gol atan Beşiktaş, lig tarihinde rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi (Nisan 1993-Mart 2000) egale etti.

- Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor (3B 2M), 2016/17 sezonundan bu yana ilk kez bu kadar uzun bir seri yaşıyor.

- Tyler Boyd, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Trabzonspor filelerine gönderdi.

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- Bernard Mensah'ın Süper Lig'de attığı son altı golün dördü penaltıdan geldi.

- Jeremain Lens'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Trabzonspor (3).

- Sergen Yalçın yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının altısını kazandı (1B 1M).