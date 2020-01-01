Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Trabzonspor 1-3 Beşiktaş

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Trabzonspor Besiktas Goal Celebration 09132020
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Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, son sekiz Süper Lig sezonunun yedisine galibiyetle başlamış oldu.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun açılış haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Boyd, 64. dakikada penaltıdan Mensah ve 74. dakikada Lens kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü 86. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi.

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    Bordo-mavili ekipte Flavio, 63. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

    OPTA ise karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

    - Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor karşısında aldığı son üç galibiyet deplasmanda geldi.

    - Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği son yedi maçın beşini kaybetti (2G).

    - Beşiktaş son sekiz Süper Lig sezonunun yedisine galibiyetle başladı (1M).

    - Trabzonspor, Ağustos 2007'deki Sivasspor yenilgisinden bu yana ilk kez sezonun ilk haftasında oynadığı bir iç saha maçını kaybetti.

    - Trabzonspor ile oynadığı son 15 Süper Lig maçında da gol atan Beşiktaş, lig tarihinde rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi (Nisan 1993-Mart 2000) egale etti.

    - Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor (3B 2M), 2016/17 sezonundan bu yana ilk kez bu kadar uzun bir seri yaşıyor.

    - Tyler Boyd, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Trabzonspor filelerine gönderdi.

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    - Bernard Mensah'ın Süper Lig'de attığı son altı golün dördü penaltıdan geldi.

    - Jeremain Lens'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Trabzonspor (3).

    - Sergen Yalçın yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının altısını kazandı (1B 1M).

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