Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Trabzonspor 1-1 Başakşehir

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Trabzonspor'un son beş sezonda en az iki kez karşılaşıp mağlup edemediği tek takım Başakşehir...

Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Goller Demba Ba ve Martin Skrtel'den (k.k) geldi.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Başakşehir ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor'un (5B 5M), son beş sezonda en az iki kez karşılaşıp mağlup edemediği tek takım Boz Baykuşlar.

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    - Trabzonspor, Hüseyin Çimşir göreve geldikten sonra ilk kez bir iç saha maçında puan kaybetti ve iki gol atamadı.

    - Başakşehir, Şubat 2015'ten bu yana Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanından yenilgiyle ayrılmıyor (2G 3B).

    - Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan iki takım Trabzonspor ve Başakşehir (20'şer).

    - Süper Lig'de oynadığı son altı maçın ilk yarılarında gol yemeyen Başakşehir, bu sezon Galatasaray'ın (4) ardından ilk devrelerde kalesinde en az gol gören konumunda (5).

    - Bu sezon rakipleri kendi kalesine en fazla gol atan iki takımdan biri Trabzonspor (4; Galatasaray ile birlikte).

    - Martin Skrtel, Süper Lig kariyerinde ikinci kez kendi kalesine gol attı (diğeri Fenerbahçe formasıyla Kayserispor maçında).

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    - Başakşehir forması giyen Demba Ba, Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta 13 gole doğrudan katkı sağladı (9 gol & 4 asist).

    - Süper Lig'in ikinci yarısında Demba Ba'dan (6) daha fazla gol atan tek oyuncu Alexander Sörloth (7).

    - Edin Visca, Trabzonspor'a karşı forma giydiği son altı Süper Lig maçında da gol katkısı yaptı (2 gol & 4 asist).

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