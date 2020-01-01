OPTA maç sonu notları: Sivasspor 2-2 Galatasaray

Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini Şubat 2015'ten bu yana deplasmanda mağlup edemedi.

Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelen ile , sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Sivasspor, Galatasaray'ı konuk ettiği son altı maçta sadece bir mağlubiyet aldı (3G 2B) ve bu karşılaşmalarda en az ikişer gol attı (toplam 14 gol).

Daha fazla takım

- Süper Lig'de Sivasspor ile oynadığı son dört deplasman maçını kazanamayan Galatasaray (2B 2M), rakibini Şubat 2015'ten (3-2) bu yana dış sahada mağlup edemiyor.

- Sahasında oynadığı son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Sivasspor (10G 5B), kulüp tarihinin en uzun serisini (Ağustos 2008-Nisan 2009) egale etti.

- Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında 10 puan toplayan Galatasaray (3G 1B), daha önceki dokuz karşılaşmada dokuz puan alabilmişti (2G 3B 4M).

- Bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım olan Sivasspor, aynı zamanda yedek oyunculardan en fazla gol bulan iki ekipten biri konumunda (10; Beşiktaş ile birlikte).

- Bu sezon Süper Lig'de yedi gole ulaşan Emre Kılınç, geçen sezonun tamamında aynı sayıda gol kaydetmişti.

- Süper Lig'in son iki sezonunda Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'tan (14) daha fazla gol atan tek yerli oyuncu Burak Yılmaz (27).

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- Galatasaray'a geldiği Ağustos 2017'den bu yana sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de en fazla gol katkısı yapan oyuncu Sofiane Feghouli (20 gol & 17 asist).

- Galatasaray forması giyen Radamel Falcao, Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında da gol attı (toplam 3 gol).

- Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de Radamel Falcao'nun gol attığı yedinci maçta ilk kez puan kaybetti (6G 1B).