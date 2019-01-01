OPTA maç sonu notları: Kasımpaşa 2-3 Beşiktaş
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, son dakikada bulduğu golle sahadan üç puanla ayrılarak galibiyet serisini altı maça çıkardı.
OPTA, maçın öne çıkan detaylarını derledi:
- Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazandı (1M).
- Kasımpaşa, Nisan 2015'ten bu yana Beşiktaş'a evinde ilk kez yenildi (3G 1B).
- Bu sezon Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi yakalayan iki takımdan biri Beşiktaş (6; Sivasspor ile birlikte).
- Son dört haftada sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.
- Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 Süper Lig maçında da taraflar gol atmayı başardı.
- Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk kez skor olarak geri düştüğü bir maçı kazandı (1G 2B 3M).
- Mustafa Pektemek, 15 Nisan 2011'den bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'a ilk kez gol attı.
- Fode Koita, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı oynadığı beş maçta dört gole katkı sağladı (2 gol & 2 asist).
- Gökhan Gönül bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini Caner Erkin'e yaptı.
- Umut Nayir'in bu sezon Süper Lig'de attığı dört gol de maçların ikinci yarılarında geldi.