OPTA maç sonu notları: Kasımpaşa 2-3 Beşiktaş

Siyah beyazlı ekip bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlardaki ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında aldı.

Süper Lig'in 14. haftasında 'ya konuk olan Beşiktaş, son dakikada bulduğu golle sahadan üç puanla ayrılarak galibiyet serisini altı maça çıkardı.

OPTA, maçın öne çıkan detaylarını derledi:

- Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazandı (1M).

- Kasımpaşa, Nisan 2015'ten bu yana Beşiktaş'a evinde ilk kez yenildi (3G 1B).

- Bu sezon Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi yakalayan iki takımdan biri Beşiktaş (6; ile birlikte).

- Son dört haftada sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.

- Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 Süper Lig maçında da taraflar gol atmayı başardı.

- Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk kez skor olarak geri düştüğü bir maçı kazandı (1G 2B 3M).

- Mustafa Pektemek, 15 Nisan 2011'den bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'a ilk kez gol attı.

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- Fode Koita, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı oynadığı beş maçta dört gole katkı sağladı (2 gol & 2 asist).

- Gökhan Gönül bu sezon Süper Lig'deki ilk asistini Caner Erkin'e yaptı.

- Umut Nayir'in bu sezon Süper Lig'de attığı dört gol de maçların ikinci yarılarında geldi.