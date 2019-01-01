OPTA maç sonu notları: Göztepe 2-1 Galatasaray

Uzun bir aradan sonra en az gol attığı ilk 16 haftayı geride bırakan Galatasaray, Göztepe karşısında da isabetli şut atmakta zorlandı.

Süper Lig'in 16. haftasında sarı kırmızılı iki ekip, ve karşı karşıya geldi.

OPTA, İzmir ekibinin 2-1 kazandığı maçın öne çıkan detaylarını derledi:

- Göztepe Galatasaray'ı Mart 2002'den beri ligde ilk kez mağlup etti.

- Göztepe Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın sadece birini kaybetti (4G 2B).

- Galatasaray bu sezon ligde ilk 16 haftada deplasmanda oynadığı sekiz maçın sadece ikisini kazanabildi (3B 3M).

- Galatasaray ilk yarının bitimine bir hafta kala 24 puanda kaldı. En son bundan daha az puanla onaltıncı haftayı geçtikleri sezon 2010-11 sezonuydu (20 puan). Galatasaray ayırca ligde 16 maçta 18 gol attı. Bu sayı da 2010-11 sezonundan bu yana en düşük gol sayısı (o sezon da 16 maçta 18 gol atmışlardı).

- Galatasaray, Göztepe karşısında 90 dakikayı tek isabetli şutla tamamladı. Bu durum bu sezon ikinci kez yaşanıyor (diğeri beraberliğinde yaşanmıştı).

- Göztepe bu sezon en az faul yaptığı maçı oynadı (6 faul).

- Galatasaray bu sezon kornerlerden ilk kez gol yerken, maçların ilk yarılarında da sadece ikinci kez gol yemiş oldu.

- Lamine Gassama'nın Süper Lig kariyerindeki iki kendi kalesine golü de rakibin Galatasaray olduğu maçlarda geldi.

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- Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Serdar Gürler'in doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).

- Fatih Terim, Süper Lig tarihinde Göztepe karşısında ilk yenilgisini aldı (8G 1M).