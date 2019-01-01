OPTA maç sonu notları: Göztepe 2-1 Galatasaray
Süper Lig'in 16. haftasında sarı kırmızılı iki ekip, Göztepe ve Galatasaray karşı karşıya geldi.
OPTA, İzmir ekibinin 2-1 kazandığı maçın öne çıkan detaylarını derledi:
- Göztepe Galatasaray'ı Mart 2002'den beri ligde ilk kez mağlup etti.
- Göztepe Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın sadece birini kaybetti (4G 2B).
- Galatasaray bu sezon ligde ilk 16 haftada deplasmanda oynadığı sekiz maçın sadece ikisini kazanabildi (3B 3M).
- Galatasaray ilk yarının bitimine bir hafta kala 24 puanda kaldı. En son bundan daha az puanla onaltıncı haftayı geçtikleri sezon 2010-11 sezonuydu (20 puan). Galatasaray ayırca ligde 16 maçta 18 gol attı. Bu sayı da 2010-11 sezonundan bu yana en düşük gol sayısı (o sezon da 16 maçta 18 gol atmışlardı).
- Galatasaray, Göztepe karşısında 90 dakikayı tek isabetli şutla tamamladı. Bu durum bu sezon ikinci kez yaşanıyor (diğeri Gençlerbirliği beraberliğinde yaşanmıştı).
- Göztepe bu sezon en az faul yaptığı maçı oynadı (6 faul).
- Galatasaray bu sezon kornerlerden ilk kez gol yerken, maçların ilk yarılarında da sadece ikinci kez gol yemiş oldu.
- Lamine Gassama'nın Süper Lig kariyerindeki iki kendi kalesine golü de rakibin Galatasaray olduğu maçlarda geldi.
- Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Serdar Gürler'in doğrudan katkısı var (2 gol & 2 asist).
- Fatih Terim, Süper Lig tarihinde Göztepe karşısında ilk yenilgisini aldı (8G 1M).