Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Göztepe 1-3 Trabzonspor

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Halil Akbunar Filip Novak Goztepe Trabzonspor 06122020
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Süper Lig'deki son 12 maçında yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, son 10 deplasman karşılaşmasında da mağlup olmadı.

Süper Lig'e verilen aranın tamamlanmasının ardından 27. hafta maçında Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor, karşılaşmayı 3-1 kazanarak zirvedeki yerini korudu.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor (26), geçen sezonun tamamında topladığı dış saha puanını (25) geride bıraktı.

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    - Trabzonspor, Göztepe ile deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazandı (1M).

    - Göztepe, Süper Lig'de çıktığı son beş maçta dördüncü yenilgisini aldı (1G).

    - Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 12 maçı (9G 3B) ve son 10 deplasman karşılaşmasını (7G 3B) kaybetmedi.

    - Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan takım Trabzonspor (21).

    - Trabzonspor bu sezon kırmızı kart gördüğü üç maçı da kazandı.

    - Geçen sezonun tamamında üç gol atan Alpaslan Öztürk, bu sezon şimdiden dört gole ulaştı. Bu dört golün üçü penaltıdan geldi.

    - Süper Lig'de oynadığı son iki sezonda Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan (21) ve asist yapan (16) oyuncu Anthony Nwakaeme.

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    - Anthony Nwakaeme, Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü Göztepe filelerine gönderdi.

    - Joao Pereira'nın bu sezon Süper Lig'de yaptığı dört asistin üçü kafa gollerinde geldi. Portekizli oyuncu, bu sezon deplasmandaki ilk asistini Göztepe karşılaşmasında yaptı.

    - Caleb Ekuban, bu sezonun ikinci yarısında çıktığı dört deplasman maçında birer gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).

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