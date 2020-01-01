OPTA maç sonu notları: Gaziantep 0-2 Fenerbahçe

Gaziantep'i 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'de Vedat Muriqi yine fileleri sarstı. Sarı lacivertliler Muriqi'nin gol atığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 2-0 yenmeyi başardı. Sarı lacivertlilerin gollerini Max Kruse ve Vedat Muriqi atmayı başardı. Muriqi'nin gol attığı hiçbir maçı kaybetmeyen Fenerbahçe, böylelikle serisini devam ettirdi;

- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti aldı.

- Gaziantep FK, Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısında ilk yarıyı gol yemeden tamamladı. Kırmızı siyahlılar, bu karşılaşmaların ikisini galip tamamlayabildi (3B 2M).

- Fenerbahçe, maçından sonra rakip ceza sahasında en az topla buluştuğu karşılaşmayı oynadı (15).

- Bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla ofsayt bayrağına yakalanan takım Fenerbahçe oldu (10).

- Fenerbahçe, 2001/02'den (0-1 vs Samsunspor) bu yana Süper Lig'de sezonun ikinci yarılarında oynadığı ilk maçları kaybetmiyor (12G 6B). Gaziantep FK, iç sahada üç maç sonra gol sevinci yaşayamadı.

- Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı, bu sezon Süper Lig'de topun oyunda en az kaldığı karşılaşma oldu (42:12).

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- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de Vedat Muriqi'in gol attığı dokuz maçı da kazandı.

- Max Kruse, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk kez deplasman golü attı.

- Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye olduğu dört maçta galip gelemedi (1B 3M) ve kalesinde toplam 15 gol gördü.