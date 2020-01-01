OPTA maç sonu notları: Galatasaray 3-3 Gaziantep FK

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de kalesinde gördüğü gollerin büyük bir bölümü, maçların son 15 dakikasında geldi.

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan fırtınasına sahne olan maçta ile Gaziantep Futbol Kulübü 3-3 berabere kaldı.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Galatasaray, Gaziantep karşısında Mayıs 2017'den (1-3 vs ) bu yana ilk kez sahasında oynadığı bir Süper Lig maçında üç gol yedi.

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- Süper Lig'e bu sezon yükselen Gaziantep FK, deplasmanda daha önce ligde şampiyon olmuş bir takımdan ilk kez puan aldı (3M).

- Süper Lig'in 2019/20 sezonunda yediği gollerin en büyük bölümünü maçların son 15 dakikalarında kalesinde gören takım Galatasaray (%40; 10/25).

- Bu sezon 28 maçta 47 gol atan Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftaları itibarıyla en son 2010/11'de daha az gol kaydetmişti (29).

- Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de Radamel Falaco'nun gol attığı sekiz maçın hiçbirinde mağlup olmadı (6G 2B).

- Galatasaray orta sahası Younes Belhanda, bu sezon Süper Lig'deki ilk akan oyun golünü Kasımpaşa'ya attı (3 penaltı golü).

- Galatasaray stoperi Ahmet Çalık, Şubat 2015'ten ( ) bu yana Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü.

- Bu sezon Süper Lig'de Gaziantep oyuncusu Papy Djilobodji'den (4) daha fazla kafa golü atan tek oyuncu Alexander Sörloth (6).

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- Gaziantep FK forveti Patrick Twumasi, bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından ilk golünü Galatasaray filelerine gönderdi.

- Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Galatasaray ile karşılaştığı dördüncü maçta ilk kez puan aldı (1B 3M).