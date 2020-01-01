OPTA maç sonu notları: Galatasaray 3-3 Gaziantep FK
Süper Lig'in 28. haftasında heyecan fırtınasına sahne olan maçta Galatasaray ile Gaziantep Futbol Kulübü 3-3 berabere kaldı.
OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:
- Galatasaray, Gaziantep karşısında Mayıs 2017'den (1-3 vs Kasımpaşa) bu yana ilk kez sahasında oynadığı bir Süper Lig maçında üç gol yedi.
- Süper Lig'e bu sezon yükselen Gaziantep FK, deplasmanda daha önce ligde şampiyon olmuş bir takımdan ilk kez puan aldı (3M).
- Süper Lig'in 2019/20 sezonunda yediği gollerin en büyük bölümünü maçların son 15 dakikalarında kalesinde gören takım Galatasaray (%40; 10/25).
- Bu sezon 28 maçta 47 gol atan Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftaları itibarıyla en son 2010/11'de daha az gol kaydetmişti (29).
- Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de Radamel Falaco'nun gol attığı sekiz maçın hiçbirinde mağlup olmadı (6G 2B).
- Galatasaray orta sahası Younes Belhanda, bu sezon Süper Lig'deki ilk akan oyun golünü Kasımpaşa'ya attı (3 penaltı golü).
- Galatasaray stoperi Ahmet Çalık, Şubat 2015'ten (Gençlerbirliği) bu yana Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü.
- Bu sezon Süper Lig'de Gaziantep oyuncusu Papy Djilobodji'den (4) daha fazla kafa golü atan tek oyuncu Alexander Sörloth (6).
- Gaziantep FK forveti Patrick Twumasi, bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından ilk golünü Galatasaray filelerine gönderdi.
- Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Galatasaray ile karşılaştığı dördüncü maçta ilk kez puan aldı (1B 3M).