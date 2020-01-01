OPTA maç sonu notları: Galatasaray 3-1 Göztepe

Süper Lig kariyerindeki ilk golünü atan Yunus Akgün, aynı zamanda Galatasaray'ın lig tarihinde gol atan 2000 ve sonrası doğumlu ilk oyuncusu oldu.

Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında 'yi ağırlayan , rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki sekiz maçlık galibiyet hasreti sona ererken, Göztepe ise ligdeki üst üste yedinci maçında da puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Marcelo Saracchi ve 81. dakikada Emre Akbaba ve 90+7. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Daha fazla takım

Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin 20 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.

Göztepe'nin tek golü ise 77. dakikada Stefano Napoleoni'den geldi.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Göztepe'yi konuk ettiği son yedi Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, rakibine karşı en uzun serisini yaşıyor.

- Galatasaray, 1 Mart'taki maçından bu yana Süper Lig'deki ilk galibiyetini Göztepe'yi yenerek aldı.

- Süper Lig'de çıktığı son beş deplasman maçını kaybeden Göztepe, daha uzun bir seriyi en son Ocak-Mart 2000 arasında yaşadı (7 maç).

- Göztepe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 17 Süper Lig maçının 16'sını kaybetti (1G).

- Süper Lig'e verilen aranın ardından oynanan maçlarda en fazla gol yiyen takım olan Göztepe (18), aynı zamanda galibiyet alamayan tek ekip konumunda (2B 5M).

- Galatasaray'ın bu maçta Göztepe kalesine çektiği üç isabetli şut da gol oldu.

- Galatasaray bu sezon ilk kez iç sahada oynadığı bir Süper Lig maçının ilk yarısında isabetli şut çekemedi.

- Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

- Marcelo Saracchi, Galatasaray formasıyla Süper Lig kariyerinde ilk golünü Göztepe'ye attı.

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- Galatasaray, 24 Aralık 2017'deki Göztepe maçından (Maicon) bu yana Süper Lig'deki ilk frikik golünü yine İzmir ekibine attı (Emre Akbaba).

- Yunus Akgün, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Göztepe'ye attı. Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla gol atan 2000 ve sonrası doğumlu ilk oyuncu Yunus oldu

- Bu sezon Süper Lig'deki beşinci golünü kaydeden Stefano Napoleoni, deplasmanda ilk kez fileleri havalandırdı.