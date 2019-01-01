OPTA maç sonu notları: Galatasaray 2-2 Ankaragücü

Galatasaray tıpkı geçen sezonda olduğu gibi 2-0 öne geçtiği 15. hafta maçında üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

Süper Lig'in 15. haftasında , sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

OPTA, maçın öne çıkan detaylarını derledi:

- Galatasaray 2018-19 sezonunun aynı haftasında (15. hafta) yine sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor'a karşı 2-0 öne geçip sahadan 2-2'lik skorla ayrılmıştı.

- Galatasaray bu sezon sekizinci kez ilk yarısını 0-0 kapattığı bir maçı kazanamadı (5B 3M).

- Ankaragücü altı hafta aradan sonra puanla tanıştı.

- Galatasaray'ın sahasındaki ilk yarı gol yememe geleneği sürdü.

- Galatasaray'ın iç sahada attığı son yedi Süper Lig golünün dördü penaltıdan geldi.

- Bu maça kadar Fatih Terim, Ankaragücü'ne karşı ligde çıktığı son 10 maçın tamamını en az ikişer gol atarak kazanmıştı; ancak bu kez atılan iki gol galibiyete yetmedi.

- Ankaragücü'nün 88. dakikada attığı penaltı golüyle ligde aleyhine penaltı verilmeyen ve penaltı golü yemeyen takım kalmadı.

- Ömer Bayram asist sayısını dörde çıkartarak takımının bu sezon ligde yaptığı asistlerin yarısının sahibi oldu.

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- Süper Lig'deki 17. golünü kaydeden Sofiane Feghouli ilk kez kafa golü attı.

- Ankaragücü'nün bu sezon Süper Lig'de attığı on bir golün beşi İlhan Parlak'tan geldi.