OPTA maç sonu notları: Galatasaray 2-2 Ankaragücü
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
OPTA, maçın öne çıkan detaylarını derledi:
- Galatasaray 2018-19 sezonunun aynı haftasında (15. hafta) yine sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor'a karşı 2-0 öne geçip sahadan 2-2'lik skorla ayrılmıştı.
- Galatasaray bu sezon sekizinci kez ilk yarısını 0-0 kapattığı bir maçı kazanamadı (5B 3M).
- Ankaragücü altı hafta aradan sonra puanla tanıştı.
- Galatasaray'ın sahasındaki ilk yarı gol yememe geleneği sürdü.
- Galatasaray'ın iç sahada attığı son yedi Süper Lig golünün dördü penaltıdan geldi.
- Bu maça kadar Fatih Terim, Ankaragücü'ne karşı ligde çıktığı son 10 maçın tamamını en az ikişer gol atarak kazanmıştı; ancak bu kez atılan iki gol galibiyete yetmedi.
- Ankaragücü'nün 88. dakikada attığı penaltı golüyle ligde aleyhine penaltı verilmeyen ve penaltı golü yemeyen takım kalmadı.
- Ömer Bayram asist sayısını dörde çıkartarak takımının bu sezon ligde yaptığı asistlerin yarısının sahibi oldu.
- Süper Lig'deki 17. golünü kaydeden Sofiane Feghouli ilk kez kafa golü attı.
- Ankaragücü'nün bu sezon Süper Lig'de attığı on bir golün beşi İlhan Parlak'tan geldi.