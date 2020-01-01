Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Galatasaray 2-1 Denizlispor

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Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, rakibini konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmedi.

Galatasaray ve Denizlispor, Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Galatasaray, sakatlıktan dönen Emre Akbaba ve yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

OPTA, maçın öne çıkan detaylarını derledi:

- Galatasaray, Denizlispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçını kaybetmedi (6G 2B) ve son dört karşılaşmayı kazandı.

Editörün Seçtikleri

- Denizlispor, Galatasaray ile oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi (4B 10M).

- Galatasaray, 2000/01'den (0-2 vs Denizlispor) bu yana Süper Lig'in 18'inci haftalarında oynadığı hiçbir iç saha maçını kaybetmedi (8G 1B).

- Denizlispor'un Süper Lig'de aldığı son iki deplasman yenilgisi İstanbul'da geldi (1-2 vs Galatasaray & 0-1 vs Beşiktaş).

- Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol yiyen takım Galatasaray (2).

- Galatasaray bu sezon Süper Lig'de yediği 16 golün 13'ünü maçların 60. dakikalarından sonra kalesinde gördü.

- Emre Akbaba, 27 Ağustos 2018'den bu yana Süper Lig'deki ilk golünü attı.

Haberin devamı aşağıda

- Marcelo Saracchi, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında ilk asistini yaptı.

- Radamel Falcao'nun Süper Lig'de attığı dört gol de iç saha maçlarında geldi.

- Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Nisan 2011'den (Antalyaspor 3-0 Galatasaray) bu yana Galatasaray'ı Süper Lig'de yenemiyor (4B 6M).

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