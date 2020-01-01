OPTA maç sonu notları: Galatasaray 2-1 Denizlispor
Galatasaray ve Denizlispor, Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Galatasaray, sakatlıktan dönen Emre Akbaba ve yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
OPTA, maçın öne çıkan detaylarını derledi:
- Galatasaray, Denizlispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçını kaybetmedi (6G 2B) ve son dört karşılaşmayı kazandı.
- Denizlispor, Galatasaray ile oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi (4B 10M).
- Galatasaray, 2000/01'den (0-2 vs Denizlispor) bu yana Süper Lig'in 18'inci haftalarında oynadığı hiçbir iç saha maçını kaybetmedi (8G 1B).
- Denizlispor'un Süper Lig'de aldığı son iki deplasman yenilgisi İstanbul'da geldi (1-2 vs Galatasaray & 0-1 vs Beşiktaş).
- Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol yiyen takım Galatasaray (2).
- Galatasaray bu sezon Süper Lig'de yediği 16 golün 13'ünü maçların 60. dakikalarından sonra kalesinde gördü.
- Emre Akbaba, 27 Ağustos 2018'den bu yana Süper Lig'deki ilk golünü attı.
- Marcelo Saracchi, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında ilk asistini yaptı.
- Radamel Falcao'nun Süper Lig'de attığı dört gol de iç saha maçlarında geldi.
- Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Nisan 2011'den (Antalyaspor 3-0 Galatasaray) bu yana Galatasaray'ı Süper Lig'de yenemiyor (4B 6M).