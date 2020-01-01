OPTA maç sonu notları: Galatasaray 2-1 Denizlispor

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Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, rakibini konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmedi.