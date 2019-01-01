OPTA maç sonu notları: Galatasaray 0-1 Başakşehir

Galatasaray'ın kendi evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından ortaya çıkan OPTA notlarını derledik...

Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'in 12. haftasının açılış mücadelesinde 'e tek golle yenilmekten kurtulamadı. İşte öne çıkan istatistikler:

- 'ın Süper Lig'deki 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi sona erdi (34G 7B 1M).

- Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazandı (2M).

- Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez Başakşehir'i konuk ettiği bir maçta gol atamadı (12 maç).

- Süper Lig'de 10 maçtır yenilmeyen Başakşehir (6G 4B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi.

- 6 Mayıs 2017'den bu yana evinde ilk kez Süper Lig maçı kaybeden Galatasaray, taraftarı önündeki son dört yenilgisini İstanbul takımlarından aldı (Başakşehir, , ve Beşiktaş).

- Galatasaray bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına beş Türk oyuncuyla çıktı.

- Başakşehir, Aralık 2017'deki Kasımpaşa maçından (2-1) bu yana ilk kez İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı bir karşılaşmadan galip ayrıldı (1G 2B 4M).

- Başakşehir'in Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı rakibi Galatasaray (34).

- Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'ı Süper Lig'de ilk kez mağlup etti (1G 1B 8M).

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- Fatih Terim'in Galatasaray Teknik Direktörü olarak Süper Lig kariyerindeki en uzun iç saha yenilmezlik serisi Başakşehir mağlubiyetiyle son buldu.

- Başakşehir forması giyen Fredrik Gulbrandsen'in Süper Lig'de çektiği son üç isabetli şut gol oldu.