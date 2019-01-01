OPTA maç sonu notları: Galatasaray 0-1 Başakşehir
Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'in 12. haftasının açılış mücadelesinde Başakşehir'e tek golle yenilmekten kurtulamadı. İşte öne çıkan istatistikler:
- Galatasaray'ın Süper Lig'deki 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi sona erdi (34G 7B 1M).
- Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazandı (2M).
- Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez Başakşehir'i konuk ettiği bir maçta gol atamadı (12 maç).
- Süper Lig'de 10 maçtır yenilmeyen Başakşehir (6G 4B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi.
- 6 Mayıs 2017'den bu yana evinde ilk kez Süper Lig maçı kaybeden Galatasaray, taraftarı önündeki son dört yenilgisini İstanbul takımlarından aldı (Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Beşiktaş).
- Galatasaray bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına beş Türk oyuncuyla çıktı.
- Başakşehir, Aralık 2017'deki Kasımpaşa maçından (2-1) bu yana ilk kez İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı bir karşılaşmadan galip ayrıldı (1G 2B 4M).
- Başakşehir'in Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı rakibi Galatasaray (34).
- Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'ı Süper Lig'de ilk kez mağlup etti (1G 1B 8M).
- Fatih Terim'in Galatasaray Teknik Direktörü olarak Süper Lig kariyerindeki en uzun iç saha yenilmezlik serisi Başakşehir mağlubiyetiyle son buldu.
- Başakşehir forması giyen Fredrik Gulbrandsen'in Süper Lig'de çektiği son üç isabetli şut gol oldu.