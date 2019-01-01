OPTA maç sonu notları: Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa

Konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Kosovalı forvetin gol attığı altıncı maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 11. haftanın açılış mücadelesinde , 'yı 3-2 mağlup ederek, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İşte maçın ardından öne çıkan istatistikler:

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yla karşılaştığı son 14 maçta yenilmedi (12G 2B) ve bu maçların 13'ünde gol attı (38 gol, maç başına 2,7). Kasımpaşa, rakibini Süper Lig'de 29 Eylül 2012'den bu yana yenemiyor.

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırladığı 18 maçın sadece ikisinde mağlup oldu (12G 4B 2M) ve son dokuz maçta rakibine yenilmedi (7G 2B). Kasımpaşa bu deplasmanda Kasım 2009'daki 3-1'lik maçtan bu yana kazanamıyor.

- Fenerbahçe evinde oynadığı son 18 lig maçının sadece birinde yenildi (11G 6B), ancak bu maçların 15'inde kalesini gole kapatamadı. Fenerbahçe Süper Lig'de son 25 maçın 22'sinde gol yedi.

- Ersun Yanal, Süper Lig'de Kemal Özdeş ile teknik direktör olarak karşılaştığı dört maçta da yenilmedi (3G 1B).

- Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in bu sezon Süper Lig'de gol attığı altı maçta da sahadan galibiyetle ayrılırken (7 gol, 6 galibiyet), gol atamadığı hiçbir maçı kazanamadı (2B 3M).

- Serdar Aziz'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Kasımpaşa (2).

- Fenerahçe bu sezon Süper Lig'de evinde ilk kez bir maçta iki gol yedi.

- Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 11 maçta yedi gole ulaştı ve geçen sezon Fenerbahçe'nin ligdeki en golcü oyuncusu olan Roberto Soldado'yu geçti (21 maç, 6 gol).

Haberin devamı aşağıda

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan takım olan Fenerbahçe (4/5), bu beş penaltıyı sadece iki maçta kazandı (Gaziantep FK & Kasımpaşa).

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Nisan 2019'dan bu yana ilk kez kırmızı kart gördü. Sarı lacivertlilerin ligde gördüğü son üç kırmızı kart iç sahada çıktı.

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Eylül 2017'deki Beşiktaş maçının ardından, sekiz maç sonra ilk kez, kırmızı kart gördüğü bir maçtan üç puanla ayrıldı (5B 3M).