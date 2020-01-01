Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Denizlispor 1-5 Beşiktaş

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Denizlispor v Besiktas Goal Celebration 06202020
AA
Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda attığı son 10 Süper Lig golünün yedisinde Burak Yılmaz'ın doğrudan katkısı var.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi;

- Beşiktaş, Denizlispor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazandı.

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    - Denizlispor, Bülent Uygun yönetiminde Süper Lig'de ilk iç saha yenilgisini aldı.

    - Beşiktaş, Nisan 2019'daki Rizespor (7-2) maçından Süper Lig'deki en farklı galibiyetini aldı.

    - Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı beşinci deplasman maçında ilk kez ilk yarıyı önde tamamladı.

    - Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de ilk kez bir deplasman maçında beş gol attı.

    - Bu sezon öne geçtiği Süper Lig deplasmanlarında puan kaybetmeyen tek takım Beşiktaş (6G).

    - Beşiktaş bu sezon yakaladığı gol beklentisini (1.47 xG) en fazla aştığı Süper Lig maçını oynadı (5 gol).

    - Oscar Estupinan'ın bu sezon Süper Lig'de attığı beş gol de iç saha maçlarında geldi.

    - Beşiktaş'ın deplasmanda attığı son 10 Süper Lig golünün yedisinde Burak Yılmaz'ın doğrudan katkısı var (5 gol & 2 asist).

    Haberin devamı aşağıda

    - Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş formasıyla en fazla gol attığı sezonu yaşıyor (12).

    - Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic, Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı.

    - Kevin Nkoudou, Beşiktaş formasıyla ilk kez bir Süper Lig deplasmanında gol attı.

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