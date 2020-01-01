OPTA maç sonu notları: Denizlispor 1-2 Trabzonspor

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig karşılaşmalarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor (27).

Süper Lig'in 32. haftasında , Yukatel deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Trabzonspor'un tek golünü 14. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Denizlispor'un gollerini 46'da Hadi Sacko ve 84'te Carlos Estupinan kaydetti.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

Daha fazla takım

- Denizlispor, Trabzonspor'u Süper Lig tarihinde ilk kez tek sezondaki iki maçta da mağlup etti.

- Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 15. Süper Lig maçında ilk mağlubiyetini Denizlispor deplasmanında aldı (8G 6B).

- Bu sezon öne geçtiği Süper Lig karşılaşmalarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor (27).

- Bu sezon Süper Lig'de en fazla deplasman golü atan takım Trabzonspor (31).

- Trabzonspor'un Hüseyin Çimşir yönetiminde Süper Lig'de yediği 18 golün 13'ü maçların ikinci yarılarında geldi.

- Bu sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla en fazla gol atan oyuncu Oscar Estupinan (7).

- Denizlispor forması giyen Zeki Yavru'nun Süper Lig'de yaptığı son beş asist duran toplardan geldi (3 frikik & 2 korner).

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- Bu sezon Süper Lig'de dört asist yapan Denizlispor oyuncusu Zeki Yavru, daha önceki beş sezonun toplamında sadece üç gol pası verebilmişti.

- Trabzonspor forveti Caleb Ekuban'ın bu sezon Süper Lig'de attığı beş golün dördü deplasmanda geldi.

- Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de Ağustos 2019'dan (vs ) bu yana ilk asistini yaptı.