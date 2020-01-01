OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Tyler Boyd, 49. dakikada Kevin-Prince Boateng ve 90. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Konuk ekibin golleri ise 21 ve 29. dakikalarda Fode Koita'dan geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 53 puana yükselirken, Kasımpaşa ise 36 puanda kaldı.
OPTA, bu karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:
- Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez üst üste iki iç saha maçı kazandı.
- Kasımpaşa'nın Süper Lig'deki sekiz maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş deplasmanında sona erdi.
- Beşiktaş, Vodafone Park açıldıktan sonra Kasımpaşa'yı konuk ettiği dört Süper Lig maçını da kazandı ve rakibine toplam 12 gol attı.
-Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan son 11 Süper Lig maçında da karşılıklı gol atıldı (Beşiktaş 28 – 22 Kasımpaşa).
- Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son 20 maçı kaybetmeyen Beşiktaş (12G 8B), bu karşılaşmaların 19'unda rakip fileleri havalandırdı (toplam 41 gol).
- İstanbul takımlarına konuk olduğu son 13 Süper Lig maçının 12'sini kaybeden Kasımpaşa (1B), bu süreçte kalesinde toplam 38 gol gördü (maç başına 2.9).
- Tyler Boyd, Beşiktaş formasıyla Süper Lig kariyerindeki ilk golü attı.
- Bu sezon Beşiktaş adına Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu Caner Erkin (9).
- Kevin-Prince Boateng'in Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de attığı üç gol de iç sahada geldi.
- Güven Yalçın'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Kasımpaşa (4).
- Fode Koita, Beşiktaş'a karşı forma giydiği son üç Süper Lig maçında da gol attı (toplam 4).
- Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son sekiz golün beşinde Mame Thiam'ın doğrudan katkısı var (3 gol & 2 asist).