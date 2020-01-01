OPTA maç sonu notları: Beşiktaş 3-0 Gaziantep FK

Siyah beyazlı ekip bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

OPTA , karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi.

- Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 14 maçın 13'ünü (1B) ve son dört karşılaşmayı kazanırken; bu 14 maçta toplam 45 gol kaydetti.

Daha fazla takım

- Gaziantep FK bu sezon Süper Lig'de ilk kez üst üste iki deplasman yenilgisi aldı.

- Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım Beşiktaş (11G). Gaziantep FK ise geri düştüğü dokuz karşılaşmadan sadece bir puan çıkarabildi (1B 8M).

- Beşiktaş, Kasım 2019'daki maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında kalesini gole kapattı.

- Burak Yılmaz'ın bu sezon Süper Lig'de attığı sekiz golün dördü penaltıdan geldi. Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan iki oyuncudan biri Burak (Jahovic ile birlikte).

- Kevin-Prince Boateng'den önce Beşiktaş'taki ilk Süper Lig maçında gol atan son oyuncu geçen sezon Shinji Kagawa'ydı (vs ).

- Gökhan Gönül bu sezon Süper Lig'deki üçüncü, iç sahadaki ilk asistini yaptı.

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- Jeremain Lens, 7 Ekim 2018'den (vs Konyaspor) bu yana Süper Lig'deki ilk golünü attı. Bu gol, aynı zamanda Lens'in Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golü.

- Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerindeki ilk iki maçtan bu yana görev yaptığı bir takımın başında ilk kez ilk iki Süper Lig karşılaşmasını kazanmış oldu.

- Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın çalıştırdığı takımlar, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış ekiplere konuk olduğu sekiz maçın yedisini kaybetti (1B) ve bu karşılaşmalarda toplam 26 gol yedi.