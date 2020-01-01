Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Başakşehir 1-1 Galatasaray

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Emre Akbaba Henry Onyekuru Gael Clichy İrfan Can Kahveci Basaksehir Galatasaray 06292020
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Galatasaray'da Emre Akbaba'nın bu sezon Süper Lig'de attığı üç golün asisti de Marcelo Saracchi'den geldi.

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelirken zirveyi yakından ilgilendiren mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

OPTA, zorlu karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi.

- Başakşehir puan durumunun zirvesinde girdiği haftalarda oynadığı son beş Süper Lig maçından galibiyet çıkaramadı (3B 2M).

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Daha fazla takım

    - Süper Lig'de beş maçtır kazanamayan Galatasaray (4B 1M), Fatih Terim yönetiminde daha uzun bir galibiyet hasretini en son Kasım 2003-Ocak 2004 arasında (altı maç) yaşamıştı.

    - Süper Lig'e tekrar yükseldiği 2014/15'ten bu yana Galatasaray'a en fazla gol atan takım Başakşehir (24).

    - Evinde oynadığı son 17 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan Başakşehir, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

    - Galatasaray, Başakşehir karşısında bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği deplasman maçını oynadı (21).

    - Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son üç golde Danijel Aleksic'in doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

    - Başakşehir'in Galatasaray'a Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde İrfan Can Kahveci'nin doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).

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    - Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartı Galatasaray karşısında gördü.

    - Galatasaray forması giyen Emre Akbaba'nın bu sezon Süper Lig'de attığı üç golün asistini de Marcelo Saracchi yaptı.

    - Galatasaray orta sahası Emre Akbaba, Süper Lig'de Başakşehir'e rakip olduğu son üç maçta da gol sevinci yaşadı (toplam 3 gol).

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