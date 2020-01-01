OPTA maç sonu notları: Başakşehir 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş'ı tek golle mağlup eden Başakşehir'de kaleci Mert Günok, sezonun en çok kurtarış yaptığı maçını oynadı.

, Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Beşiktaş'ı tek golle mağlup ederek maç fazlasıyla zirveye yerleşti.

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçında rakibini mağlup etmeyi başardı.

Daha fazla takım

- Beşiktaş, Başakşehir ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi (4B 4M).

- Başakşehir, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı ağırladığı 12 maçta da rakip fileleri havalandırdı (toplam 18 gol) ve bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti.

- Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı (2G).

- Başakşehir bu sezon Süper Lig'de topa en az sahip olduğu (%34.1) ve en düşük pas yüzdesinde kaldığı (%69.1) maçı oynadı.

- Beşiktaş bu sezon skor olarak geri düştüğü 12 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabildi (2B 8M).

- Demba Ba, Süper Lig'de çıktığı son altı maçta da gol katkısı yapmayı başardı (6 gol & 1 asist).

- Edin Visca, Başakşehir formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı son sekiz Süper Lig maçının altısında asist yaptı (toplam 6).

Haberin devamı aşağıda

- Mert Günok, bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı (7).

- Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Sergen Yalçın'ı Süper Lig'de ilk kez mağlup etti (2B 3M).