Süper Lig

OPTA maç sonu notları: Başakşehir 1-0 Beşiktaş

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Beşiktaş'ı tek golle mağlup eden Başakşehir'de kaleci Mert Günok, sezonun en çok kurtarış yaptığı maçını oynadı.

Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Beşiktaş'ı tek golle mağlup ederek maç fazlasıyla zirveye yerleşti. 

OPTA, karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

- Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçında rakibini mağlup etmeyi başardı.

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    - Beşiktaş, Başakşehir ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi (4B 4M).

    - Başakşehir, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı ağırladığı 12 maçta da rakip fileleri havalandırdı (toplam 18 gol) ve bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti.

    - Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı (2G).

    - Başakşehir bu sezon Süper Lig'de topa en az sahip olduğu (%34.1) ve en düşük pas yüzdesinde kaldığı (%69.1) maçı oynadı.

    - Beşiktaş bu sezon skor olarak geri düştüğü 12 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabildi (2B 8M).

    - Demba Ba, Süper Lig'de çıktığı son altı maçta da gol katkısı yapmayı başardı (6 gol & 1 asist).

    - Edin Visca, Başakşehir formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı son sekiz Süper Lig maçının altısında asist yaptı (toplam 6).

    Haberin devamı aşağıda

    - Mert Günok, bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı (7).

    - Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Sergen Yalçın'ı Süper Lig'de ilk kez mağlup etti (2B 3M).

     

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