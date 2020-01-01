OPTA maç sonu notları: Başakşehir 0-2 Galatasaray

Radamel Falcao, Süper Lig'de çıktığı son üç karşılaşmada beş gole doğrudan katkı sağladı.

Süper Lig'in 2. haftasında , deplasmanından 3 puanla döndü.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Falcao (pen) ve Belhanda kaydetti.

OPTA ise karşılaşmanın öne çıkan detaylarını derledi:

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- Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk iç saha maçını kaybeden Başakşehir (0-2 vs Galatasaray), bundan önceki son mağlubiyetini 2019/20'de evinde çıktığı ilk maçta almıştı (1-2 vs ).

- Galatasaray, Süper Lig'de Ekim 2015'ten bu yana Başakşehir deplasmanlarında ilk galibiyetini aldı (2B 2M).

- Süper Lig tarihinde Başakşehir'e en fazla gol atan takım Galatasaray (40 gol).

- Bu sezon Süper Lig'in ilk iki haftasında iki mağlubiyet alan Başakşehir, 2019/20'ye de iki mağlubiyetle başlamış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

- Geçen sezonun başından bu yana Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan (15) ve beyaz noktadan en fazla gol atan (13) takım Galatasaray.

- Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı ilk dört golde de Radamel Falcao'nun doğrudan katkısı var (3 gol & 1 asist).

- Radamel Falcao, Süper Lig'de çıktığı son üç karşılaşmada beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).

- Galatasaray orta sahası Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde Başakşehir'e ilk golünü attı.

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- Galatasaray forveti Ryan Babel, Ekim 2018'den bu yana Süper Lig'de ilk asistini yaptı (Beşiktaş formasıyla vs ).

- Galatasaray file bekçisi Fatih Öztürk, Süper Lig'de Aralık 2019'dan bu yana ilk kez kalesini gole kapattı (vs Başakşehir).

- Başakşehir karşısında 31 dakika görev alan Galatasaray oyuncusu Martin Linnes, karşılaşmada rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu oldu (6).



