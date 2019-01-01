OPTA maç sonu notları: 2019'un lideri Galatasaray

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından öne çıkan istatistikler...

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında Gaziantep FK deplasmanında 2-0'lık galibiyetle üç puana uzanan , ligdeki üst üste ikinci galibiyetini aldı.

İşte maçın ardından öne çıkan OPTA istatistikleri:

- Galatasaray, Süper Lig tarihinde karşılaştığı 71 takımı da en az bir kez yenmeyi başardı.

- Son dört Süper Lig maçında üçüncü galibiyetini alan Galatasaray (1M), sezonun ilk yedi haftasında sadece iki maç kazanabilmişti (4B 1M).

- Gaziantep FK, Süper Lig'de evindeki ilk iki maçı kazandıktan sonra dört maçtır galip gelemedi (2B 2M).

- Galatasaray, üçüncü haftadaki maçından bu yana deplasmandaki ilk Süper Lig galibiyetini aldı.

- Süper Lig'deki son 10 maçının sadece birini kaybeden Galatasaray (5G 4B), 2019 yılı içinde oynadığı 28 maçta üç kez mağlup oldu (17G 8B). 2019 senesinde Süper Lig'de en fazla puan toplayan takım Galatasaray (59).

- Deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisinde gol yemeyen Galatasaray, aynı sayıda gole kapamayı daha önceki 14 karşılaşmada yapabilmişti.

- Gaziantep FK bu sezon Süper Lig'de oynadığı 11 maçta da kalesinde gol gördü.

- Galatasaray'a transfer olduğu 2017/18 sezonundan bu yana Süper Lig deplasmanlarında Sofiane Feghouli'den (8) daha fazla gol atan tek oyuncu Bafetimbi Gomis (11).

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- Ömer Bayram, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Gaziantep FK filelerine gönderdi.

- Emre Taşdemir, 27 Aralık 2015'ten bu yana Süper Lig'deki ilk asistini Galatasaray formasıyla Gaziantep FK deplasmanında yaptı (1413 gün).