Onyekuru'nun menajerinden transfer açıklaması

William D'Avila, Nijeryalı oyuncunun geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve gol yollarında sorun yaşayan 'da gündeme tanıdık bir isim gelmişti.

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılılarda kiralık olarak top koşturan Henry Onyekuru'nun ocak ayında 6 aylığına tekrardan takıma katılabileceği konuşuluyor.

Ajansspor'dan Özgür Sancar'a açıklamalarda bulunan menajer William D'Avila, şartlar olgunlaşırsa transferde aracılık yapabileceğini ifade etti.

Nijeryalı kanat oyuncusunun menajeri, şu ifadeleri kullandı:

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"Onyekuru Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor. Ancak şu an karar 'da. Gelecek ay bu durumla ilgili daha net konuşabiliriz. Yaz aylarında da Galatasaray'ı istiyordu ancak transferi Monaco bitirdi. Şu an hafif bir sakatlığı var ve oynayamıyor. Ocak ayında geri dönme ihtimali var ama son söz Monaco'da olacak"

İki kulüple de yakın ilişkileri olduğunu belirten D'Avila, "Transfer şartları olgunlaşırsa insiyatif kullanırım" dedi.

Henry Onyekuru, yaz aylarında transfer olduğu Monaco ile 4 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.