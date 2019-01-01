Onyekuru transferinde Galatasaray'a rakip çıktı

Galatasaray'ın geçen sezon Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru için Rusya ekibi de devreye girdi.

Henry Onyekuru'ya 'dan talip var.

daha önce sözleşmesi bu sezon sona eren Henry Onyekuru ve kulübü ile 1 yıl daha kiralama konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak transferi kızıştıracak bir rakip daha ortaya çıktı.

Daily Mirror'da yer alan habere göre Onyekuru için Rus ekibi 'nın transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

Haberin devamı aşağıda

Nijeryalı yıldızın gönlünün Galatasaray'da oynamaktan yana olduğu bilinse de, Everton oyuncusunu en iyi teklif verene satmayı düşünüyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan 22 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı forma altında 44 resmi maçta forma giyerken, 16 gol attı, 6 asist yaptı.