Onyekuru'nun menajeri kapıyı kapatmadı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, ocak ayında Süper Lig'e dönebilr.

'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiraladığı Henry Onyekuru'nun menajeri oyuncusunun ara transfer döneminde Süper Lig'e dönmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Son günlerde Galatasaray'ın yanı sıra ezeli rakibi 'yle de adı anılan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada oyuncusunun geleceğine ilişkin ucu açık konuştu. Sarı-kırmızılı ekibin önemli bir opsiyon olduğunun altını çizen D'Avila, "Transferin üç bileşeni de aynı yerde buluşursa bu transfer olur. Galatasaray ve Onyekuru için her şey pozitif. Başka takımların da onu istediğiyle ilgili söylentilerin farkındayım ancak resmi bir teklif henüz yok" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda sözleşmesi sezon sonunda bitecek Younes Belhanda'nın da menajerliğini yapan D'Avila, Faslı oyuncunun geleceği hakkındaysa henüz somut bir adım atılmadığını belirtti.