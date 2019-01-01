Canlı Skorlar
Trabzonspor

Onur Kıvrak futbolu bıraktı!

Son güncelleme
Yorum()
seskimphoto.com
Trabzonspor'da önce kadro dışı bırakılan sonra da kulüpten gönderilen Onur Kıvrak futbolu bırakma kararı aldı.

Uzun yıllar hizmet ettiği Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Onur Kıvrak, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.

Beyaz TV'ye konuşan deneyimli kaleci, ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım'' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da 12 sezon forma giyen 31 yaşındaki Onur Kıvrak, 2007-08 sezonunda bordo-mavililer tarafından transfer edilmişti.

Editörün Seçtikleri

Onur Kıvrak, Trabzonspor'un yanı sıra Karşıyaka forması da giymiş, aynı zamanda 13 kez de A Milli Takım için ter dökmüştü.

Sonraki haber:
Ryan Babel Fulham'a transfer oluyor! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 13 Ocak
Sonraki haber:
TV'de bugün futbol ekranı
Sonraki haber:
Alberth Elis transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 12 Ocak
Sonraki haber:
Beşiktaş, Fulham'la Ryan Babel'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Sonraki haber:
Erzurumspor'dan açıklama: Transferi bitmeyen futbolcuların bilgisini paylaşmayın
Kapat