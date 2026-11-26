Arjantin ekibi River Plate, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Faslı kalecisi Yassine Bounou'yu önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğünü doğruladı.

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Basında çıkan haberler, River Plate'in Bounou'yu transfer etmek istediğini ortaya koymuştu . Bu ilgi, özellikle bazı Avrupa kulüplerinin radarına giren Arjantinli kaleci Santiago Beltrán'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan ayrılması ihtimaline bağlanıyordu.

River Plate'in basın sorumlusu Ricardo Daso, bu haberlerle ilgili Suudi Arabistan'ın Al-Midan kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yassine Bounou, kulübün hedefleri arasında.”

Daso sözlerini şöyle sürdürdü: “(Santiago) Beltrán ayrılırsa onu (Bounou'yu) transfer edeceğiz. River Plate'in istediği kaleci Bounou.”

Daso'nun açıklamaları, Arjantin'in “TyC Sports” kanalının kısa süre önce duyurduğu bilgiyi doğruladı. Kanala göre River Plate yetkilileri, Beltrán'ın ayrılması durumunda ilk alternatif olarak gördükleri Bounou ile ilk temasları kurdu.

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Beltrán, dikkat çekici performanslarıyla birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Arjantinli kaleci, teknik direktör Lionel Scaloni'nin kararıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçları için Arjantin Milli Takımı'na davet edilmiş, ardından Arjantin'in galibiyetiyle sona eren Honduras karşısındaki hazırlık maçında milli formayla ilk kez sahaya çıkmıştı.

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Bu gelişme, Beltrán'ın ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. Özellikle Aston Villa ve Atlético Madrid oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor; İspanyol kulübü, Jan Oblak'ın olası ayrılığına karşı alternatif arayışında.

Olası tekliflere karşı elini güçlendirmek isteyen River Plate yönetimi, 2027'de sona erecek olan Beltrán'ın sözleşmesini Aralık 2030'a kadar uzatmak için çalışıyor. Yeni sözleşmeyle oyuncunun maaşının iyileştirilmesi ve serbest kalma bedelinin artırılması planlanıyor; böylece kulüp, oyuncunun geleceği üzerinde daha fazla söz sahibi olacak.

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Kulüp yetkilileri oyuncudan kolay kolay vazgeçmeye niyetli görünmüyor. Genç kalecinin potansiyeline ve gelişimini sürdürme kapasitesine inanan yönetim, ancak en az 15 milyon dolarlık bir teklif gelmesi halinde pazarlık masasına oturacak.

Bounou transferi Beltrán'ın ayrılık zamanlamasına bağlı görünse de River Plate, Avrupa transfer piyasasının en hareketli dönemi olan yıl ortasını beklemek istemiyor. Bu nedenle kulüp, anlaşmayı önümüzdeki ocak ayında tamamlama seçeneğini değerlendiriyor.

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Bu çerçevede kulüp temsilcileri, Faslı kaleciyle doğrudan temas kurmak ve ilginin ciddiyetini kendisine iletmek amacıyla Suudi Arabistan'a gitti. River Plate, gelecek sezon kaleyi koruyacak adaylar listesinin en başına Bounou'nun adını yazdı.

35 yaşındaki Bounou, River Plate için hem teknik hem de duygusal açıdan anlam taşıyan bir seçenek. Faslı kalecinin kulüple bağı geçici bir ilgiden ibaret değil; Bounou, takımın formasını giymek istediğini defalarca dile getiren bir River Plate taraftarı.

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Bounou, 2023'te “TyC Sports” kanalına verdiği röportajda River Plate'te oynama isteğini dile getirmiş ve kulübün formasını giymenin kendisi için bir hayal olduğunu vurgulamıştı. Ancak Faslı kaleci, yalnızca kişisel bir arzuyu gerçekleştirmek için sahaya çıkmakla yetinmek istemediğini, takıma yakışır bir seviye ortaya koyup forma için mücadele etmeyi amaçladığını da belirtmişti.

Şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Bounou'nun Temmuz 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak River Plate'e olan bağlılığı, özellikle kariyerinin yeni bir döneminde hayalini gerçekleştirme fırsatı bulursa, önümüzdeki görüşmelere farklı bir boyut kazandırabilir.