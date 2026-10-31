İspanyol Lamine Yamal, bugün Cumartesi günü Spotify Camp Nou'da oynanan ve La Liga'nın 11. haftası kapsamındaki Deportivo Alaves maçında iki gol kaydederek Barcelona ile tarih yazmaya devam etti.

Böylece Yamal, 20 yaşına girmeden önce gol sayısını 40'a yükseltti ve İngiliz Michael Owen'ı yakaladı; Avrupa'nın en büyük beş liginde son 30 sezonda bu listenin zirvesinde 41 golle yer alan Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappe'ye de yaklaştı.

Bu da, İspanyol oyuncunun 20 yaşına ancak önümüzdeki temmuz ayında gireceği göz önüne alındığında, Yamal'ın Mbappe'nin rekorunu kırmasının neredeyse kesinleştiği anlamına geliyor.

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Öte yandan teknik direktör Hansi Flick, bugün Barcelona ile resmi müsabakalardaki 100. galibiyetine ulaştı (10 beraberlik, 21 mağlubiyet).

Deportivo Alaves'i ezici bir skorla (6-1) geçen Barça, puanını 30'a çıkararak La Liga puan tablosunun zirvesine yerleşti; ikinci sıradaki Atletico Madrid'in 2 puan, üçüncü sıradaki Real Madrid'in ise 6 puan önünde bulunuyor. Real Madrid, aynı hafta kapsamında yarın Racing Santander'e konuk olacak.

Bu farklı galibiyet, Paris Saint-Germain (4-2) ve Real Madrid (2-1) karşısında aldığı yenilgilerin ardından dengesini yeniden bulmanın peşinde maça çıkan Barcelona için önemli bir zamanda geldi.