Ange Postecoglou, Sadio Mane’nin Al-Nassr’a bağlılığını sorgulayan bir gazeteciye sert yanıt verdi. Eski Liverpool kanat oyuncusu, çocuğunun doğumunda bulunmak için izin aldığı için takımının Suudi Pro Ligi’ndeki son mağlubiyetinde forma giymedi.

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Mane’nin yokluğunda Al-Nassr mağlup oldu

Al-Nassr, Mane’nin forma giymediği cuma günkü Suudi Pro Ligi maçında Al-Ahli’ye deplasmanda 3-1 yenildi. Cristiano Ronaldo, konuk ekibi erken bir golle öne geçirdi ancak ardından penaltı kaçırdı. Al-Ahli, İngiltere millî takım oyuncusu Ivan Toney ’nin de gol attığı maçta geri dönüş yaptı.

Mane, bebeğinin doğumunda eşinin yanında olmak için izin almıştı. Maçın ardından bir gazeteci, kanat oyuncusunun bu kararının kulübe bağlılık eksikliğini gösterip göstermediğini sordu. Teknik direktörü ise soruya sert tepki verdi.

Postecoglou, kanat oyuncusunu kararlılıkla savundu

Eski Tottenham teknik direktörü, soruyla karşılaşınca gazeteciye hemen karşılık verdi.

“Baba mısın? Çocukların var mı?” diye çıkıştı Postecoglou.

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Gazeteci “Hayır” yanıtını verince Postecoglou eleştiriyi reddetti. “Muhtemelen bu soruyu bu yüzden soruyorsun. Çünkü çocuk sahibi olduğunda bunun hayattaki en önemli şey, sahip olabileceğin en büyük nimet olduğunu anlayacaksın” dedi.

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61 yaşındaki teknik direktör, Mane’nin ailesine öncelik vermesine tam destek verdiğini açıkça belirtti: “[Mane] eşi doğum yaparken onun yanında, tamam mı? Hayatta bundan daha önemli hiçbir şey yok. Evet, benim iznim ve desteğim vardı. Sadio Mane de bu dünyadaki en iyi insanlardan biri, dostum. Onu ya da bu futbol kulübüne bağlılığını asla sorgulama.”

Postecoglou’nun basın toplantılarındaki sert çıkışları yeni değil

Tottenham’da ve kısa süreliğine Nottingham Forest’ta görev yaptığı Premier League dönemlerinde gazetecilerle sık sık gergin diyaloglar yaşayan Postecoglou için medyadaki hararetli tartışmalar alışılmadık değil.

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Eylül ayında Al-Nassr’ın Asya Şampiyonlar Ligi’nde Al-Ain’e 4-0 yenilmesinin ardından da aynı sert tavrı gösterdi. Bir gazeteci Ronaldo’nun o maçta “hiçbir şey” yapmadığını söyleyince Postecoglou, “Sen benim izlediğimden farklı bir maç izliyorsun” karşılığını verdi.

Mane ise bu sezon 15 maçta üç gol ve sekiz asist kaydetti. Hücum oyuncusu, Southampton, Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Liverpool ve Bayern Münih’te forma giydikten sonra 2023’te Al-Nassr’a katıldı.

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Şampiyonluk yarışında Al-Nassr üzerindeki baskı artıyor

Cuma günkü yenilgi, Postecoglou’nun yazın göreve gelmesinden bu yana Al-Nassr’ın yalnızca üçüncü mağlubiyetiydi. Ancak takım, zirvede zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Al-Nassr, bir maç eksiği de bulunan Al-Hilal’in iki puan gerisinde, üçüncü sırada.

Zirve yarışında hata payı az olan Postecoglou, kanat oyuncusu kadroya döndüğünde Mane’nin hücumdaki üretkenliğine büyük ölçüde güvenecek.