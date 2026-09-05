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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Onların kalbini hızlıca çaldı: Newcastle taraftarları özel bir mesajla Yayla'yı şaşırttı

M. Jaissle
Al Qadsiah - Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Premier Lig
Newcastle United - AFC Bournemouth
Newcastle United
AFC Bournemouth
Premier Lig
Almanya
Suudi Arabistan
İngiltere

Alman teknik direktör mutlu günler yaşıyor

İngiliz kulübü Newcastle United'ın taraftarları, takım Alman teknik direktör Matthias Jaissle yönetiminde henüz yalnızca dördüncü resmi maçını oynuyor olmasına rağmen, teknik direktörlerine özel bir mesajla sürpriz yaptı.

Newcastle, bugün cumartesi günü St. James' Park Stadı'nda Premier Lig'in üçüncü haftasında rakibi Bournemouth'u ağırladı.

Maçın başlamasından önce İngiliz gazeteci Sean McCormick, Newcastle taraftarlarının St. James' Park Stadı'nın tribünlerinde açtığı bir pankartın fotoğrafını paylaştı. Pankartta şu ifade yer alıyordu: "Matty Jaissle'ın siyah-beyaz ordusu".

Bu pankart, Alman teknik direktörün mevcut sezonun başlamasından hemen önce İngiliz teknik direktör Eddie Howe'un yerine takımın başına geçmesinin ardından İngiliz kulübünde gördüğü büyük beğeniyi ortaya koydu.

Premier Lig
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

"Magpies" (Saksağanlar), Jaissle yönetiminde şimdiye kadar hiçbir yenilgi almadı. Premier Lig'de Liverpool ile 2-2 berabere kalan ve Tottenham Hotspur'u 2-0 yenen takım, Lig Kupası'nın ikinci turunda West Bromwich Albion'u da 3-2 mağlup etti.

Jaissle'ın, Newcastle'a gelmeden önce, özellikle 2023 ve 2026 yılları arasında teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Ahli ile büyük bir tarih yazdığını hatırlatalım. Jaissle, takıma iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit ve bir kez de Suudi Süper Kupası şampiyonluğunu kazandırdı.

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