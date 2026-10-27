"Önemsiz": İspanya Federasyonu, Alvarez davasında Barcelona'nın cezasını belirledi

İspanya Futbol Federasyonu, Atletico Madrid ile ilişkilerinde yeni bir gerginliğe yol açan davada Barcelona'ya ceza verdi. Söz konusu dava, Atletico Madrid'in Katalan kulübünü, en önemli yıldızlarından biri olan Julian Alvarez ile transfer düzenlemelerinde öngörülen prosedürleri izlemeden temas kurmakla suçlamasının ardından açılmıştı.

Ancak nihai karar, soruşturmanın başında gündeme gelen cezaların ulaşabileceği noktanın çok altında kaldı ve yıllar önce iki kulübü bir araya getiren benzer bir olayı yeniden akıllara getirdi.





İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, İspanya Futbol Federasyonu'nun Atletico Madrid'in Julian Alvarez ile ilgili şikâyeti üzerine açtığı soruşturmanın sona ermesinin ardından, Barcelona'nın yalnızca gazetenin "önemsiz" olarak nitelendirdiği 602 euroluk bir para cezası ödeyeceğini ortaya koydu.

Gazeteye göre karar, İspanya Federasyonu'nun disiplin yönetmeliğinin, talimatlara, kararlara ve düzenleyici yükümlülüklere aykırılıkla ilgili 133. maddesine dayandırıldı. Bu madde, basit ihlallerde 602 euroya kadar para cezası verilmesine imkân tanırken, belirli bir süre faaliyet yapmaktan men veya mahrum bırakma ya da stadyumun bir maç boyunca kapatılması gibi başka olası cezaları da içeriyor.

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İspanya Federasyonu, Atletico Madrid'in resmi şikâyetinin ardından geçen temmuz ayının sonlarında davada istisnai bir disiplin soruşturması açmıştı.

"Mundo Deportivo", Uluslararası Futbol Federasyonu'nun, aynı ulusal federasyona bağlı iki kulüp arasındaki anlaşmazlıkta yetkisi bulunmadığı için davayı ele almadığını belirtti.

Atletico Madrid, Barcelona'yı neden şikâyet etti?

Davanın kökeni, Barcelona'nın Arjantinli forvet Julian Alvarez ile anlaşma yapma ilgisine dayanıyor. İspanyol raporlarının aktardığına göre Alvarez, Atletico Madrid ile haziran 2030'a kadar sözleşmeli olup, sözleşmesinde 500 milyon euro değerinde bir serbest kalma bedeli bulunuyor.

Atletico, Katalan kulübünü, sözleşmesi sürerken oyuncuyla temas kurmak ve onu ikna etmeye çalışmakla suçladı; bu temasların, oyuncuyla müzakere edilmesine ilişkin kuralların uyulmasını zorunlu kılan sözleşmesel koruma dönemi içinde gerçekleştiğini savundu.

Madridli kulüp, profesyonel bir oyuncuyla anlaşma yapmak isteyen kulübün, oyuncuyla müzakerelere başlamadan önce mevcut kulübüne yazılı olarak bildirimde bulunması gerektiğini öngören İspanyol müsabaka yönetmeliğine dayandı.

Atletico, geçen mayıs ayında Alvarez'i hedef aldığını belirttiği kampanyaya itirazını açıklamış, kulübe hakaret olarak değerlendirdiği sızıntılara, açıklamalara ve temaslara dikkat çekmişti. 30 haziranda ise İspanya Federasyonu'na ve Uluslararası Federasyon'a resmi şikâyette bulundu.

Buna karşılık Barcelona'nın Arjantinli forvete olan ilgisi açıktı ve kulüp başkanı Joan Laporta, teknik direktör Hansi Flick'in oyuncuyu kadrosuna katma isteğinden söz etmişti. Atletico ise oyuncudan vazgeçmeyi reddetme tutumuna bağlı kaldı ve yetkilileri, yüksek tekliflere karşılık bile onu satmak istemediklerini vurguladı.

Griezmann davası yeniden gündemde

Alvarez davası, iki kulüp arasında yeni bir emsal teşkil etmiyor; zira 2019 yazında benzer bir karşılaşmaya sahne olmuştu. O dönemde Atletico Madrid, sonunda Katalan takıma transfer olan Fransız forvet Antoine Griezmann ile yürüttüğü müzakereler nedeniyle Barcelona'yı şikâyet etmişti.

Soruşturma, Atletico'ya önceden bildirimde bulunmadan müzakerelere başlanmasıyla ilgili ihlaller bulunduğuna işaret etmesine rağmen, o dönemdeki dava Barcelona'nın yalnızca 300 euro para cezasına çarptırılmasıyla sonuçlanmıştı.

Ayrıca federasyon, Camp Nou stadyumunun bir maç boyunca kapatılması önerisini de kabul etmemişti.

İki dava arasındaki bu benzerlik, sportif anlaşmazlığın büyüklüğü ile işlemlerin vardığı para cezası arasındaki sınırlı farkı öne çıkarıyor; zira her iki seferde de Atletico, Barcelona'nın kendisiyle sözleşmeli bir oyuncuya yönelik tutumuna itiraz etmek için yetkili mercilere başvurdu, ancak para cezası sınırlı kaldı.