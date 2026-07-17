Önemli bir şahsiyet, Trump ile birlikte Dünya Kupası finaline katılma davetini reddetti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pazar günü MetLife Stadyumu’nda Arjantin ile İspanya arasında oynanacak ve siyasi atmosferin hakim olacağı tahmin edilen 2026 Dünya Kupası finali maçına katılma davetini reddetti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paola Pinho, "Politico" sitesine yaptığı açıklamada, von der Leyen'in "Dünya Kupası finaline katılmak üzere bir davet aldığını, ancak programındaki yoğunluk nedeniyle maça katılamayacağını" belirtti.

Bu katılımın gerçekleşmemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın final sahnesine damga vuracağı bir dönemde geliyor. Trump’ın kupayı takdim etmesi ve kazanan takımın kupayı kaldırırken podyuma çıkması planlanıyor.

İki takımın finale yükselmesi, son şampiyon Arjantin’in Atlanta’da İngiltere’yi yenmesi ve İspanya’nın Dallas’ta Fransa’yı ezici bir skorla mağlup etmesinin ardından gerçekleşmişti.

Final maçına Trump, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ve İspanya Kralı VI. Felipe katılacak. Kral, takımın finale yükselmesinin ardından teknik direktör Luis de la Fuente ile telefon görüşmesi yapmıştı. Öte yandan, Avrupa yarı finali öncesinde elinde bir futbol topu tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Avrupa futboluna desteğini ifade eden von der Leyen ise finalde yer almayacak. Von der Leyen, paylaşımında şöyle demişti: "Bu gece kazanan kim olursa olsun, finalde güçlü bir Avrupa takımı yer alacak."

Von der Leyen’in kararı, hafta başında Ukrayna’ya yönelik Avrupa Birliği desteğini teyit etmek üzere Kiev’e yaptığı ziyaretin ardından, İspanya’nın Fransa’yı 2-0 mağlup ettiği günle çakışan Bastille Günü kutlamalarına katılmak üzere Paris’e yaptığı ziyaretin ardından geldi. Von der Leyen’in Pazartesi günü Brüksel’de, Avrupa Merkez Bankası’nın eski Başkanı Mario Draghi ile bir araya gelerek Avrupa’nın rekabet gücü konusunu görüşmesi bekleniyor.

Final maçında yer almayacak tek isim von der Leyen olmayacak. Trump’ın önde gelen müttefiki Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei’nin de maça katılması beklenmiyor. Milei, Lionel Messi’yi açıkça övmesine rağmen, iyimserlik ve karamsarlıkla ilgili olduğu düşünülen nedenlerden dolayı ülkesinin milli takımının maçlarını evinden izlemeyi tercih ediyor.