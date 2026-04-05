Önemli bir haber... Araujo'nun sakatlığı, Atlético maçına yetişmesini engelleyecek mi?

Barcelona teknik direktörü Alman Hans Flick, Uruguaylı savunma oyuncusu Ronald Araújo'nun Atlético Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına çıkıp çıkamayacağına dair kesin bir haber aldı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Araujo, Pazar sabahı ayrıntılı tıbbi testlerden geçti ve ciddi bir sakatlık olmadığı tespit edildi, bu da oyuncunun önümüzdeki Avrupa maçında sahada olacağını garanti ediyor.

Gazete, son maçta sağ bek olarak forma giyen Araujo'nun sadece kas gerginliği yaşadığının ortaya çıktığını belirtti.

Araujo, dün Cumartesi günü La Liga'da Atlético Madrid ile oynanan maçın ilk yarısının ortasında hafif bir ağrı hissedince sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.





Defans oyuncusu, Alman teknik direktörünü sakatlığı konusunda bilgilendirerek oyuna devam etmeye çalıştı, ancak durumun kötüleşmesini önlemek için daha sonra oyundan çıkmayı talep etti. Bununla birlikte, oyundan çıkmadan önce sahada bazı egzersizler yaptığı görüldü.

39. dakikada, özellikle Atlético Madrid'in ilk golünü attıktan sonra, Araujo'nun yerine Marc Bernal oyuna girdi. Bernal da daha sonra sakatlık nedeniyle sahayı terk etti. Ayrıca



