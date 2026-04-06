Önemli bir eksiklik... Avrupa'da Atlético ile oynanacak maç öncesinde Flick için kötü haber

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesindeki hazırlık haftasına endişe verici haberlerle başladı; takımın temel taşlarından birinin, "Sportif Camp Nou" stadyumunda oynanacak Atlético Madrid ile yapılacak ilk maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.

Katalan Sport gazetesi, kadronun kademeli olarak tamamlanmasına rağmen, son antrenmanda Hollandalı De Jong'un gruptan ayrı olarak bireysel antrenmanlara devam ettiğini ortaya koydu.

"Flick'e kötü haber" başlıklı haberinde, kas sakatlığı nedeniyle bir aydan fazla süredir sahalardan uzak kalan oyuncunun henüz tıbbi olarak yeşil ışık almadığını ve bunun da Alman teknik adamı Avrupa maçı öncesinde gerçek bir taktiksel çıkmaza soktuğunu belirtti.

Kulübün, özellikle La Liga ve Avrupa kupası turnuvalarının belirleyici aşamalarına gelmiş olması nedeniyle, De Jong'un sezonunu sonlandırabilecek herhangi bir nüksetmeyi önlemek için geri dönüşünü aceleye getirmeyi tamamen reddettiği bildirildi.

"İyileşme planı"nın, De Jong'a önümüzdeki hafta başında Espanyol ile oynanacak Katalonya derbisinde birkaç dakika süre vererek, "Metropolitano"daki rövanş maçına fiziksel olarak tam hazır hale gelmesini amaçladığını açıkladı.

