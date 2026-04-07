Önemli bir dönüş ve 3 eksik... Arbeloa, Bayern Münih maçı için Real Madrid kadrosunu açıkladı

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, bugün Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih'e karşı sahaya çıkacak kadrosunu açıkladı.

Arbeloa'nın kadrosunda, sakatlıkları nedeniyle Thibaut Courtois, Ferland Mendy ve Rodrygo Goes yer almazken, orta saha oyuncusu Dani Ceballos kadroya geri döndü.

Real Madrid'in Bayern Münih maçı için tam kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Lunin - Fran González - Javi Navarro.

Defans: Carvajal - Militão - Alaba - Trent - Asensio - Carreras - Fran García - Rüdiger - Hoesen.

Orta saha: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouameni - Arda Güler - Dani Ceballos - Thiago.

Forvet: Vinicius Junior - Kylian Mbappé - Gonzalo García - Ibrahim Díaz - Mastanuto. Ayrıca



