Ondan daha kötüsü yok: Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde kara listede tek başına

Barcelona, Paris Saint-Germain'in 38. dakikada Désiré Doué'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kaydettiği golün ardından, Şampiyonlar Ligi'nde benzeri görülmemiş olumsuz bir rekora imza attı.

Bu golle birlikte Barcelona'nın kalesi üst üste 18 maçta en az bir gol gördü ve Fransız ekibi, kıta çapındaki turnuvada Katalanların gol yememe takıntısını iyice pekiştirdi.

Mister Chip hesabının X üzerinden paylaştığı istatistiğe göre Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir İspanyol kulübünün yaşadığı en kötü savunma serisinin sahibi oldu.









Stats Foot hesabı da Katalan ekibinin turnuvadaki en kötü savunma serisini kaydettiğini belirtti.

Barcelona'nın hemen arkasında ise Villarreal yer alıyor; kulübün kalesi 2008 ile 2021 yılları arasında kıta çapında üst üste 14 maçta gol gördü.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde kalesini son kez gole kapattığı tarih, Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ettiği 9 Nisan 2025 olmuştu.

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