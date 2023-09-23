Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay, Onana'nın formsuzluğu sonrası kaleyi almaya hazırlanıyordu, ancak şimdilik işler karıştı.

NE OLDU? 27 yaşındaki Onana, eski patronu Erik ten Hag ile Old Trafford'da yeniden buluşmak için bu yaz Inter'den 52 milyon Euro değerinde bir anlaşmayla geldi.

Ancak Kırmızı Şeytanlar'ın formasıyla kötü bir başlangıç yaptı ve kulüpteki ilk altı maçında sadece bir maçta gol yemedi.

Bu yaz bonservissiz olarak United'a yeniden katılan takım arkadaşı Evans, kötü başlangıcına rağmen Onana'nın kulüpte başarılı olması konusunda destek verdi.

Haberin devamı aşağıda

NE DEDİLER: TNT Sports'a konuşan Evans, "Bunu yapması onun için büyük bir şey. Bunu yapmasına gerek yoktu. Ancak yeni bir kulübe gelen bir oyuncunun kendini toparlamasının çok zor olduğunu düşünüyorum ve belki de kendine biraz sert davranmış olabilir.

"Bunu çok gördüm ve bunu bizzat yaşadım. Uzun süredir burada olan David de Gea'nın yerini alacak.

"Bir kez daha hatırlayın, David, Manchester United'daki kariyerinin başlangıcında belki de alışmak için biraz zor bir dönemden geçmişti ve biz onun, bu kulüpte nasıl bir kariyere sahip olduğunu gördük" diyerek takım arkadaşına desteğini gösterdi.

Onana'nın kötü performansının ardından yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'ın yolunu tutan Altay'ın kaleyi devralacağı belirtiliyordu.

Ancak Altay'ın bir süre daha beklemesi gerekebilir, çünkü Onana bir süre daha United'ın as kalecisi olarak görev yapacak gibi görünüyor.

BÜYÜK RESİM: Onana'nın United formasıyla son maçı, Şampiyonlar Ligi'nde Allianz Arena'da Bayern Münih'e karşıydı. Kamerunlu kaleci, dört gol yediği akşamı muhtemelen en kısa süre içinde unutmak isteyecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty

ONANA İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar, Vincent Kompany'nin başında olduğu Burnley ile deplasmanda kozlarını paylaşırken kalede Altay Bayındır sürprizi olmazsa Onana olacak.