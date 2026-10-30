Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, son dönemdeki gol sayısı nedeniyle eleştirilen forvet Kai Havertz'i savundu. Arteta, hafta içinde Fleetwood Town'a elenerek İngiltere Lig Kupası'na veda etmelerinin ardından kadrosunu sert biçimde yargılamayı reddederken Alman millî oyuncuya güveninin tam olduğunu vurguladı.

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Arteta, gol suskunluğuna rağmen Havertz’e güvenini koruyor

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, son dönemde hücumdaki üretkenliği düşen forvet Kai Havertz’e güveninin tam olduğunu yineledi. Havertz, Arsenal’ın hafta içinde dördüncü lig ekibi Fleetwood Town’a penaltı atışları sonucunda elendiği maçta Viktor Gyokeres ile birlikte oynadı.

Arteta, Havertz’in mevcut formunun geçmişte yaşadığı fiziksel sakatlıklarla bağlantılı olduğu yönündeki görüşleri reddetti.

Arsenal Teknik Direktörü, hücum hattının Anfield’da beklentileri karşılayacağından emin.

Arteta, üst düzey forvetlerde verimlilik düşüşünün doğal olduğunu anlattı

Liverpool deplasmanı öncesinde konuşan Arteta, Havertz’in takımın oyun düzenine genel katkısını savundu. Havertz’in sakatlık geçmişiyle ilgili olarak Arteta, “Hayır, bunun onunla hiçbir ilgisi yok. Rakamlar açısından bakıldığında düşüş yaşadığımız doğru,” dedi.

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“Ama oynama fırsatları da buldu. Hücum oyuncularında formun ve verimliliğin bu şekilde değişmesi çok yaygın.”

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İspanyol teknik direktör, “Ona ve yaptıklarına güvenim tam,” diye ekledi.

Hafta içindeki sürpriz kupa vedasını değerlendirirken tabloyu bütünüyle görmek gerek

Fleetwood’a karşı penaltı atışları sonucunda alınan yenilgiye değinen Arteta, Havertz ve Gyokeres’in performanslarını değerlendirirken olaylara geniş açıdan bakılması gerektiğini söyledi. Arteta, “Hafta içinde yaşananlar muhtemelen futbolun güzelliği... O maçı 100 kez oynarsınız, yüzde 99’unda sonucun ne olacağını bilirsiniz,” dedi.

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“Ama bu futbol ve böyle şeyler oluyor. Büyülü bir şey yaşandı ve turu onlar geçti.”

“Bu yüzden olaya geniş açıdan bakmalıyım. Elbette analiz yapmalıyım ama özellikle koşulları anlamadan oyuncuları çok sert yargılamamalıyım,” diye vurguladı.

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Liverpool ile kritik mücadele öncesinde hücum hattında yeni başlangıç

Havertz ve Gyokeres, pazar öğleden sonra Liverpool’a karşı hücum hattının en ucunda görev almak için aday olmaya devam ediyor.

Arteta, hafta içindeki hayal kırıklığının ardından hücum oyuncularından güçlü bir tepki bekliyor.

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Arsenal, şampiyonluk hedefini güçlendirmek için kritik önemdeki üç puanı almaya odaklanıyor.