Frenkie de Jong'un Barcelona'da üstlendiği yeni rol Hollanda'da geniş bir tartışma başlattı; öyle ki Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncularından biri ona Katalan ekibinden ayrılmasını önerdi.

Eski Hollanda Milli Takımı, Sevilla ve Chelsea oyuncusu Khalid Boulahrouz, Hansi Flick'in Atletico Madrid karşısında alınan galibiyette sağ bek olarak görevlendirdiği Frenkie de Jong'a geleceği hakkında enine boyuna düşünmesini tavsiye etti.

Ziggo Sport kanalındaki "Rondo" programında Boulahrouz, oyuncunun Barcelona'da asıl mevkisi dışında oynatılmasına dair şüphelerini dile getirdi.

Boulahrouz, Sport gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Frenkie'nin yerinde olsaydım, ne istediğimi enine boyuna düşünmeye başlardım." De Jong'un birden fazla mevkide kullanılmasının sonunda ters tepebileceğine işaret eden Boulahrouz, Barcelonalı oyuncu için üzüntüsünü dile getirerek, "Onu bir kukla gibi kullanıyorlar." dedi.

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Boulahrouz'un asıl endişesi, geçici çözümün kural haline gelmesi. Şu açıklamayı yaptı: "Bu seferlik on dakikaydı, ama bir dahaki sefere bunu yapabileceğini zaten kanıtladığını ve gerekirse sağ bek mevkisinde yarım saat oynayacağını söyleyebilirler."

Frenkie'nin doğal mevkisini savunması gerektiğinde ısrar etti: "İşte o zaman kendine şunu sormalısın: Benim istediğim bu mu? O bir orta saha oyuncusu, en ideal mevkisi burası. Stoper olarak da oynayabilir, ama şimdi sağ bek mevkisine geçmek zorunda kalırsa..."

44 yaşındaki Boulahrouz, Frenkie de Jong'u şu sözlerle uyardı: "Çetin mücadelesi Pedri ile olacak, çünkü kimse Rodri'yi yerinden oynatamaz."

Farklı bir bakış açısı: Jansen, de Jong'u savundu

Buna karşılık, eski Ajax oyuncusu Theo Janssen aynı programda Frenkie de Jong'u savunarak tamamen farklı bir bakış açısı sundu; oyuncunun Atletico Madrid karşısındaki katkısını övdü ve oyuna girmesinin maçın gidişatını değiştirdiğini vurguladı.

Şu açıklamayı yaptı: "Onu oyuna aldığında, elinde fazladan bir orta saha oyuncusu olduğunu bilirsin. Pozisyonları çok iyi okuyor. Topu her zaman ona verebilirsin." Janssen'e göre de Jong, Barcelona'nın geri dönüşünün anahtarıydı ve şunu vurguladı: "O maçta farkı yarattı. Oyuna girdiği andan itibaren takım daha iyi işlemeye başladı."

De Jong'un kendisi de salı günü yeni mevkisi hakkında konuşmuş ve ESPN'e şunları söylemişti: "Teknik direktör benden savunmada oynamamı isterse, savunmada oynarım. Ama bu uzun vadeli plan değil. Herkes benim bir orta saha oyuncusu olduğumu biliyor."

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