Barcelona savunma oyuncusu Jules Koundé, Hansi Flick yönetiminde ikinci plana düşmesinin ardından, eskiden olduğu gibi satılamaz bir oyuncu olmaktan çıktı.

27 yaşındaki Koundé, 2022 yazında Sevilla'dan Barcelona'ya 50 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve uzun süre takımın temel taşlarından biri olmuştu.

Ancak Koundé'nin rolü son dönemde ciddi şekilde geriledi. Fransız oyuncu bu sezon LaLiga'da yalnızca dört maç oynadı, son üç maçta ise forma giymeyerek yedek kulübesinde kaldı. Koundé, LaLiga'da tek bir karşılaşmada, Rayo Vallecano maçında 90 dakikanın tamamını oynadı; ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a karşı da maçın tamamında sahada kaldı.









Alman Bild gazetesinin aktardığı Football Insider raporuna göre, Liverpool bu transferi gözüne kestirmiş durumda ve 70 milyon euroya yakın bir rakamın transferi bitirmek için yeterli olabileceği görülüyor. Ancak "şu ana kadar resmi bir görüşme bulunmuyor".

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İspanyol Sport gazetesi de daha önce 50 milyon euroya yakın bir rakamdan söz edilmesinin ardından, Barcelona'nın Koundé'yi ancak çok yüksek bir teklif karşılığında satacağını doğruladı. Fransız savunmacının Barcelona ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Koundé, Liverpool'un savunmasını güçlendirmek için uygun bir transfer

Liverpool, özellikle Conor Bradley'nin önümüzdeki yıla kadar sürmesi muhtemel yokluğu ve Jeremie Frimpong'un ikna edici olmayan performansının ardından bir sağ bek arıyor. Ayrıca Barcelona'dan kiralanan Ronald Araujo da klasik anlamda bir sağ bek değil.

Bunun yanı sıra Joe Gomez'in yaz aylarında Liverpool'dan ayrılması da gündemde. Koundé ise hem sağ bek hem de stoper olarak görev yapabiliyor.

Ancak Koundé'yi takip eden tek İngiliz kulübü Liverpool değil. Sport'un haberine göre Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Manchester City de oyuncuyla ilgileniyor. Daha önce adı resmi olmayan şekilde Bayern Münih ile de anılmıştı.

Buna rağmen Koundé'nin tutumu net görünmüyor. Aynı İspanyol gazetesi oyuncunun ocak ayında hava değişikliğini düşünebileceğini belirtirken, diğer bazı haberler Koundé'nin Liverpool'un sorgusunu anında reddettiğini ve Flick yönetiminde ilk 11'deki yerini geri kazanmak istediğini aktardı.