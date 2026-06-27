On yıllardır kırılamayan bir rekor… İspanya kalecisi tarihe geçmek üzere

İspanya Milli Takımı ve Athletic Bilbao’nun kalecisi Unai Simón, “La Roja” formasıyla en uzun aralıksız gol yememe rekorunu elinde tutan Real Madrid efsanesi Iker Casillas’ın rekorunu kırmaya sadece 50 dakika uzaklıkta bulunuyor; bu tarihi başarı, 2026 Dünya Kupası’ndaki parlak kariyerine bir yenisi daha eklenecek.

"Cadena SER" kanalının haberine göre, grup aşamasını Kap Verde, Suudi Arabistan ve Uruguay karşısında kalesini gole kapatarak tamamlayan Bask kaleci, İspanya tarihinde Dünya Kupası grup aşamasında bu başarıya ulaşan ilk kaleci oldu ve teknik direktör Luis de la Fuente'nin, Juan García ve ve David Raya ile rekabet konusundaki tartışmaları ortadan kaldırdı.

Önümüzdeki 32'li turda Cezayir veya Avusturya ile oynanacak maç, Unai'ye efsanevi Casillas'ın rekorunu geçmek için altın bir fırsat sunacak. Bu, bir sonraki tura yükselmenin ötesinde ek bir motivasyon kaynağı olacak, özellikle de bu rekor, eski Real Madrid kalecisinin mirası göz önüne alındığında büyük bir öneme sahip.

Ancak bu hedefle yetinmek yok; Simon, Dünya Kupası tarihindeki en uzun aralıksız gol yememe rekorunu kırmak için 89 dakika daha kalesini gole kapatması gerekiyor. Bu rekor, on yıllar önce İtalyan Walter Zenga adına kaydedilmişti.

Euro 2020 sırasında bilek sakatlığına rağmen son Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Uluslar Ligi’ni kazanan Bilbao kalecisi, La Liga’nın en iyi kalecilerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdıktan sonra, kararlılığını ve rekabetçi ruhunu kanıtlamaya devam ediyor.

De la Fuente, turnuva öncesinde as kaleci konusunda yaşanan tartışmaları, başından itibaren Unai’ye tam güvenini göstererek ve herhangi bir denemeyi dışlayarak sonlandırdı. Bu karar, kalecinin İspanya Milli Takımı’nın kayıtlarına ve Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazmaya yaklaşmasıyla birlikte şimdi meyvesini veriyor.