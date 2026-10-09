Galatasaray, Kasımpaşa karşısında son anda üç puanı almayı başardı. Devre arasında her şey yolundaydı ve Abdülkerim Bardakcı sayesinde haklı bir şekilde 1-0 öndeydi. İkinci yarıda Lucas Torreira’nın kırmızı kart görmesiyle işler tamamen tersine dönecek gibi oldu ve kısa süre sonra Jesuran Rak-Sakyi’nin eşitlik golü geldi. 90. dakikada ise Barış Alper Yılmaz, 10 kişi kalan Galatasaray’da büyük bir patlamaya neden oldu. Mario Lemina da uzatma dakikalarında son sözü söyledi: 3-1.

Galatasaray’da yıldız golcü Osimhen maça yedek kulübesinde başladı. Nijeryalı oyuncunun yerine hücum hattında Deniz Gül görev yaptı. Leroy Sané de yedekler arasındaydı; Rafael Leão ve eski Ajaxlı Davinson Sánchez ise ilk 11’de yer aldı.

Galatasaray ilk yarıya hakim oldu, gerekli fırsatları yarattı ve savunmada çok az açık verdi. Kasımpaşa da bu nedenle devreye 0-0’lık eşitlikle girecek gibi görünüyordu, ancak skor yine de 1-0’a geldi. Abdülkerim, Aleksey Batrakov’un nokta atışı ortasında kafayla ağları buldu.

Bu açılış golünden kısa süre sonra Galatasaray, Torreira’nın kaleye giden bir oyuncuyu düşürmesinin ardından 10 kişi kaldı ve Uruguaylı doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Galatasaray’da savunma dengesini yeniden kurmak için Lemina ve Eren Elmalı hemen oyuna alındı, ancak yalnızca bir dakika sonra eşitlik tabelaya yansıdı.

Kerim Demirbay’ın kullandığı korner ilk anda sonuç vermedi, ta ki seken top bir anda Rak-Sakyi’nin önünde kalana kadar. Ganalı oyuncu yüksek bir vuruşla fileleri buldu: 1-1.

Puan kaybı kapıdaydı, ancak 90. dakikada Barış takımı yeniden öne geçirdi. Hücum oyuncusu, Kasımpaşa savunmasının berbat müdahalesinin ardından topu önünde buldu ve sol ayağıyla ağları havalandırdı: 2-1. Oyuna sonradan giren Lemina, uzatmaların derin bölümünde skoru 3-1’e taşıdı.

Bu zorlu galibiyet sayesinde Galatasaray 16 puanla zirvede yer alıyor, ancak Amedspor cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanında kazanırsa İstanbul ekibini yeniden geride bırakabilir.







