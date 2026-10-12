Tottenham'ın Mısırlı forveti Omar Marmoush, lüks spor otomobili McLaren'ın sigortasıyla ilgili ihlaller ve aracı hizmet dışı bıraktığını bildirmemesi nedeniyle suçlu bulunmasının ardından İngiltere'de bir hukuki davayla karşı karşıya kaldı.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"ye göre, Teesside Sulh Mahkemesi 5 Ekim'de 27 yaşındaki Marmoush hakkında karar verdi ve oyuncuya 220 sterlin para cezası, 100 sterlin yargılama masrafı ve mağdur destek fonuna 88 sterlin ek harç ödeme cezası verildi.

Dava, geçen 17 Haziran'a uzanıyor. İngiltere Sürücü ve Araç Lisans Ajansı (DVLA), yaklaşık 250 bin sterlin değerinde olduğu tahmin edilen "McLaren 720S" marka otomobilinin sigortasız olduğunu ve hizmet dışı bırakıldığının bildirilmediğini tespit etmesinin ardından oyuncuya sabit tutarlı bir para cezası kesmişti.

Marmoush'un cezayı ödememesi üzerine ajans, kendisine karşı hukuki işlem başlatma yoluna gitti ve Londra'ya taşınmadan önce ikamet ettiği Manchester şehir merkezindeki eski dairesinde oyuncuyla iletişim kurmaya çalıştı.

Dava, bazı cezai davaların halka açık geleneksel bir duruşma yapılmaksızın karara bağlanmasına imkân tanıyan "Tek Hâkim Usulü" (Single Justice Procedure) kapsamında görüldü.

Mahkeme belgeleri, Marmoush'un kendisine gönderilen evraklara herhangi bir yanıt vermediğini, suçunu kabul ya da reddetmediğini gösterdi.

Bu gelişme, Mısırlı forvetin ağustos ayının sonunda Manchester City'den kiralık olarak Tottenham'a transfer olmasıyla aynı döneme denk geldi. Transferle ilgili aktarılan detaylara göre Londra ekibi, sezon sonunda oyuncuyu 60 milyon sterlin karşılığında satın alma yükümlülüğü altına girdi.

Marmoush, Ocak 2025'te Manchester City'ye katılmış ve takımın formasıyla 10 gol kaydetmişti. Oyuncu ayrıca Mısır Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılan kadrosunda yer alıyordu.