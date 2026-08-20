The Athletic'in haberine göre Spurs, forvet Omar Marmoush ve sol kanat Savinho için yoğun şekilde uğraşıyor. Habere göre taraflar arasındaki görüşmeler iyi ilerliyor. Ancak somut bonservis bedelleri henüz ortaya çıkmadı.

Marmoush bir dönem Eintracht Frankfurt'ta büyük çıkışını yapmış, ardından Ocak 2025'te 75 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olmuştu. O tarihten bu yana burada çoğunlukla hamle oyuncusu olarak görev yapıyor. 27 yaşındaki Mısırlı, bir buçuk yılda 62 maça çıktı ve 16 gol, altı asist üretti. City ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.

Marmoush, pazar günü Community Shield'da, yani İngiltere Süper Kupası'nda, şampiyon Arsenal'e karşı oynanan maçta (0-3) ikinci yarıda as forvet Erling Haaland'ın yerine oyuna girdi.

Tottenham şu ana kadar sadece savunmasını güçlendirdi

Savinho ise Arsenal karşısında yeni City teknik direktörü Enzo Maresca'nın kadrosunda hiç yer almadı. 22 yaşındaki oyuncuya Tottenham'ın ilgi duyduğu yönündeki söylentiler uzun süredir dolaşıyor.

Hatta Spurs, onu geçen yaz da kadrosuna katmak istemişti. Ancak o dönemde transfer, City'nin vetosuna takılmıştı. Brezilyalı oyuncu (2024'te ESTAC Troyes'dan 25 milyon euroya transfer edilmişti) ekim ayında sözleşmesini erken uzatarak 2031'e kadar yeniledi.

Ancak Marmoush gibi o da geçen sezon yedek oyuncu rolünün ötesine geçemedi. Toplamda sadece 1502 dakika süre aldı ve dört gol, üç asistlik katkı verdi.

Tottenham bu transfer döneminde şimdiden 267 milyon euro yatırım yaptı, ancak şu ana kadar sadece savunmasını güçlendirdi. Martin Dubravka yeni yedek kaleci olarak geldi. Savunmaya Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi ve Andrew Robertson transfer edildi. Orta saha için ise Mateus Fernandes ile birlikte Newcastle United'dan 108 milyon euroya alınan ve şu ana kadarki en pahalı transfer olan Sandro Tonali kadroya katıldı. Marmoush ve Savinho, Tottenham hücumuna yeni bir boyut kazandırabilir.