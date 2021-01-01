Galatasaray

Omar Elabdellaoui'den takıma ziyaret

AA
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Omar Elabdellaoui Arda Turan Galatasaray 1202021
twitter.com/galatasaray
Galatasaray'da tedavisine evinde devam edilen Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesi takım arkadaşlarını ziyaret etti.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisine devam edilen Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, hastaneden dün taburcu edilen ve tedavisi evinde sürecek olan Norveçli futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluştuğu Terim ve takım arkadaşlarına, Süper Lig'de bugün oynanacak Yukatel Denizlispor maçında başarı diledi.

Omar Elabdellaoui 1202021

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