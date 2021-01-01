Omar Elabdellaoui'den takıma ziyaret

Galatasaray'da tedavisine evinde devam edilen Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesi takım arkadaşlarını ziyaret etti.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisine devam edilen 'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, hastaneden dün taburcu edilen ve tedavisi evinde sürecek olan Norveçli futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluştuğu Terim ve takım arkadaşlarına, Süper Lig'de bugün oynanacak Yukatel maçında başarı diledi.