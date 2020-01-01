Omar Elabdellaoui, Galatasaray'da
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Galatasaray yeni sezonun ilk yabancı transferini açıkladı.
Sarı Kırmızılılar, Yunan kulübü Olympiakos'tan ayrılan Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray'ın KAP bildirimde şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Geride kalan sezonda Olympiakos formasıyla 47 resmi maça çıkan Elabdellaoui, 1 gol atıp 2 de asist yaptı. 28 yaşındaki sağ bek, Norveç Milli Takımı'nda da görev yapıyor.