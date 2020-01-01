Omar Elabdellaoui, Galatasaray'da

Sarı Kırmızılılar, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Norveçli sağ bek ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

yeni sezonun ilk yabancı transferini açıkladı.

Sarı Kırmızılılar, Yunan kulübü Olympiakos'tan ayrılan Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'ın KAP bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

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"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geride kalan sezonda Olympiakos formasıyla 47 resmi maça çıkan Elabdellaoui, 1 gol atıp 2 de asist yaptı. 28 yaşındaki sağ bek, Norveç Milli Takımı'nda da görev yapıyor.