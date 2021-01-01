Omar Elabdellaoui: Durumum her gün iyi gidiyor

Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, GS TV'ye verdiği demeçte durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Yılbaşı gecesi havai fişek patlaması sonucu gözünden ve yüzünden yaralanarak tedavi altına alınan 'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, kulüp televizyonuna konuştu.

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Omar Elabdellaoui, ''Tedavi sürecim iyi gidiyor. Durumum her gün iyi gidiyor. Aldığım desteğe şükran borçluyum.'' diye konuştu.

Kendisine gelen desteğe teşekkür eden Elabdellaoui, ''Başkanımız, başkan yardımcımız, teknik direktörümüz, yardımcı antrenörlerimiz, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Her gün arayıp durumumu soran Sağlık Bakanı'na teşekkür ediyorum. Ne kadar şükran dolu olduğumu belirtmek için doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Umarım gelecekte her şey iyi olacak" dedi.