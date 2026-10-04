Al-Ahly'nin eski forveti Suriyeli Omar Al Soma, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki durumu hakkında açık sözlerle konuşarak ağır bir sürprize imza attı. Al Soma, takımın kaptanının yokluğunda daha iyi bir görüntü sergileyebileceğini vurguladı. Bu açıklamalar, milli takım kampında Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan son kriz ile aynı döneme denk geldi.

Al Soma'nın açıklamaları, Portekiz Milli Takımı'nın yaşadığı hararetli günlerin ardından geldi. Jesus'un Norveç karşılaşmasında Ronaldo'yu sahaya sürmeme kararı almasının ardından, teknik direktörün milli takımın kaptanının bir sonraki maça ilk 11'de başlamayacağını açıklamasıyla olaylar tırmandı. Al Nassr'ın yıldızı, iki tarafın ilişkisine gölge düşüren bu olayda büyük bir tartışma ortamının ortasında Portekiz kampından ayrıldı.

Al Soma, "beIN Sports" ağı üzerinden yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun yetenekleri konusunda bir tartışma yok, ancak artık eskisi gibi değil. Teknik ve fiziksel olarak yetersiz kalıyor, Portekiz şu anda onsuz daha iyi." Suriyeli forvet, bu açık değerlendirmesiyle Ronaldo'nun ülkesinin milli takımında eskiden sunduğu etkiyi sürdürme kapasitesini sorguladı.

Al Soma bununla da yetinmedi, Portekizli oyuncuların sahada Ronaldo ile olan ilişkilerine dair görüşünü de ortaya koyarak şöyle konuştu: "Oyuncular bile onun tarafına oynamak istemiyor. Bazı oyuncuların pozisyonlarını ve topu teslim etme noktalarını Ronaldo'nun aksi yönünde değiştirdiklerini görüyorum." Böylece açıklamaları, Portekiz kaptanının takım düzeni içindeki rolüne yönelik doğrudan bir eleştiri niteliği kazandı.

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Al Soma'nın açıklamaları, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceğine dair geniş bir tartışma ile aynı döneme denk geldi. Jesus ile arasındaki durum uluslararası ara döneminde ileri bir aşamaya ulaşmış ve oyuncunun kamptan ayrılmasıyla sonuçlanmıştı. Ronaldo daha sonra Al Nassr antrenmanlarına katılmak ve önümüzdeki dönemde takımla serüvenini sürdürmek üzere hazırlanmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a döndü.

Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile olağanüstü bir geçmişi bulunuyor. Ancak Al Soma'nın açıklamaları, yaşının ilerlemesi ve sahadaki rollerinin değişmesi göz önüne alındığında aynı katkıyı sunmaya devam edip edemeyeceği tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Özellikle Jesus ile yaşanan son kriz, Portekiz kaptanının ülkesinin milli takımındaki geleceğini önümüzdeki dönemde büyük bir ilgi odağı haline getirdi.











